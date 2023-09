Demon­stra­ti­on am Sams­tag, 16. Sep­tem­ber 2023 von 11 Uhr bis 14 Uhr

Gemein­sa­me Akti­on von Men­schen für Tier­rech­te Bay­reuth e.V. und Die Hop­pel-Hel­den: Pro­test gegen den Tier­ver­kauf in Zoo­hand­lun­gen, Bau­märk­ten und Kleinanzeigen

Der Ver­ein Men­schen für Tier­rech­te Bay­reuth e.V. und die Orga­ni­sa­ti­on Die Hop­pel-Hel­den set­zen sich gemein­sam für den Aus­stieg aus dem Ver­kauf von Tie­ren in Zoo­hand­lun­gen, Bau­märk­ten und Klein­an­zei­gen ein. In einer Demon­stra­ti­on am Sams­tag, den 16. Sep­tem­ber 2023, von 11:00 bis 14:00 Uhr an der Ecke Nord­ring – Spin­ne­rei­stra­ße in Bay­reuth, möch­ten sie auf die­ses wich­ti­ge Anlie­gen auf­merk­sam machen. In einer Pres­se­mit­tei­lung schrei­ben die Demo-Ver­an­stal­ter zudem:

Nach Erhalt der Geneh­mi­gung des Ord­nungs­am­tes steht der Ter­min und Ort der Demon­stra­ti­on nun fest. Die Orga­ni­sa­to­ren freu­en sich über eine Vor­ab­an­kün­di­gung und laden alle Inter­es­sier­ten herz­lich dazu ein, am 16. Sep­tem­ber vor Ort teil­zu­neh­men und sich zu informieren.

Dar­über hin­aus infor­mie­ren wir, dass bereits am 28. August 2023 ein kon­struk­ti­ves Gespräch mit dem Markt­lei­ter und dem Ver­triebs­lei­ter des Hage­bau­mark­tes Bay­reuth, Herrn Ker­ner und Herrn Mais­el, zu die­sem The­ma statt­ge­fun­den hat. Die Dis­kus­si­on ver­lief sach­lich und ziel­füh­rend, wobei bei­de Sei­ten Ver­ständ­nis für­ein­an­der aufbrachten.

Herr Ker­ner hat alle vor­ge­brach­ten Kri­tik­punk­te auf­ge­nom­men und zuge­sagt, Schrit­te zur Ver­bes­se­rung ein­zu­lei­ten. Obwohl kein unmit­tel­ba­rer Aus­stieg aus dem Klein­tier­han­del in Aus­sicht gestellt wur­de, ist man sich bewusst, dass der Hage­bau­markt Bay­reuth jeder­zeit die­se Mög­lich­keit in Betracht zie­hen könnte.

Die Fort­schrit­te wer­den von den Orga­ni­sa­to­ren mit Inter­es­se ver­folgt. Trotz der anste­hen­den Ver­bes­se­run­gen wur­de betont, dass sei­tens des Kun­den ein Bedarf besteht, der berück­sich­tigt wer­den muss.

Die betei­lig­ten Par­tei­en haben sich dar­auf geei­nigt, in Kon­takt zu blei­ben, und pla­nen ein wei­te­res Gespräch in etwa 3–4 Monaten.

Es ist wich­tig zu beto­nen, dass die Akti­on nicht gegen den Hage­bau­markt als Gan­zes gerich­tet ist, son­dern aus­schließ­lich gegen den Tier­ver­kauf in der Bay­reu­ther Filiale.

Mit freund­li­chen Grüßen

Wolf­gang Strup­at, Men­schen für Tier­rech­te Bay­reuth e.V.

Bet­ti­na Gran­eg­ger, Die Hoppel-Helden