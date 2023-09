BAY­REUTH / KULM­BACH / HÖCH­STÄDT / COBURG. In der Nacht auf Diens­tag wur­den in ganz Ober­fran­ken Wahl­pla­ka­te beschä­digt. Höhe­punkt war ein in Flam­men ste­hen­des Pla­kat am Wit­tels­ba­cher Ring in Bay­reuth. Die Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Eine Pas­san­tin mel­de­te am Diens­tag gegen 23.30 Uhr ein bren­nen­des Wahl­pla­kat am Wit­tels­ba­cher Ring in Bay­reuth. Eine Poli­zei­strei­fe konn­te das Feu­er schnell löschen. Unbe­kann­te Täter hat­ten die Wahl­wer­bung der Par­tei FDP in Brand gesteckt und waren anschlie­ßend geflüch­tet. Sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dungs­maß­nah­men blie­ben ohne Erfolg. Die Kri­po Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Sie beschäf­tigt sich eben­falls mit ver­un­stal­te­ten Wahl­pla­ka­ten in Kulm­bach. An den Pla­ka­ten auf der Ber­li­ner Brücke brach­ten unbe­kann­te Täter unter ande­rem Haken­kreu­ze auf den Gesich­tern der Poli­ti­ker an.

In Höch­städt im Fich­tel­ge­bir­ge wur­den Wahl­pla­ka­te mit Belei­di­gun­gen besprüht. Zwei Pla­ka­te wur­den zudem her­un­ter­ge­ris­sen. Hier führt die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof die Ermittlungen.

Wie bereits berich­tet (Pres­se­mit­tei­lung 433), gab es auch in Coburg beschä­dig­te Wahl­pla­ka­te in der Nähe des Land­rats­am­tes. Hier mel­de­ten Anwoh­ner gegen Mit­ter­nacht ran­da­lie­ren­de Jugend­li­che in der Moh­ren­stra­ße. Die ein­tref­fen­de Strei­fe konn­te die­se zwar nicht mehr antref­fen, aller­dings ein Wahl­pla­kat der Par­tei ÖDP, das zu Boden gewor­fen wur­de. Die Kri­po Coburg ermittelt.

Ins­ge­samt ist ein Scha­den von etwa 1000 Euro ent­stan­den. Die ermit­teln­den Kri­mi­nal­po­li­zei­in­spek­tio­nen suchen nun Zeu­gen­hin­wei­se. Die­se kön­nen bei jeder Dienst­stel­le auf­ge­ge­ben wer­den. Aktu­ell wird nicht von einem Zusam­men­hang der ein­zel­nen Taten ausgegangen.