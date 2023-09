Kraft­voll Ent­schei­dun­gen treffen

In unse­rem Leben tref­fen wir unzäh­li­ge Ent­schei­dun­gen, jeden Tag unge­fähr 20.000. Wäh­rend uns die mei­sten die­ser Ent­schei­dun­gen nicht bewusst sind, beschäf­ti­gen uns ande­re umso mehr. Die Band­brei­te reicht von klei­nen All­tags­fra­gen bis hin zu lang­fri­sti­gen Rich­tungs­wei­sern. Das Pro­blem dabei? Wir ste­hen vor zu vie­len Optio­nen, haben Angst vor einer Fehl­ent­schei­dung: Wozu ja, wozu nein sagen?

Der häu­fig­ste Grund, war­um wir nicht gern ent­schei­den, ist die Befürch­tung, damit falsch zu lie­gen und es nicht rück­gän­gig machen zu kön­nen. Denn eine Ent­schei­dung für Opti­on A bedeu­tet gleich­zei­tig eine Ent­schei­dung gegen Opti­on B. Ent­schei­de ich mich für den gesel­li­gen Abend, so könn­te ich bereu­en, dass ich aus mei­ner Yoga­rou­ti­ne aus­ge­bro­chen bin und mei­nem Kör­per statt flie­ßen­den Bewe­gun­gen Pasta und Wein zuge­fügt habe. Um der Sport­rou­ti­ne nach­ge­hen zu kön­nen, muss ich eine gute Zeit mit Freun­den auslassen.

Je grö­ßer Ent­schei­dun­gen erschei­nen, desto schwe­rer fal­len sie uns. Die Kon­se­quen­zen und Risi­ken wir­ken schwer­wie­gen­der, unwi­der­ruf­ba­rer. Gera­de gro­ße Ent­schei­dun­gen wer­den gern auf­ge­scho­ben oder berei­ten stän­di­ges Kopf­zer­bre­chen. Das schlimm­ste Sze­na­rio, das die mei­sten von uns vor Augen haben ist, sich „falsch“ zu entscheiden.

Michae­la Sau­er­wein, Unter­neh­me­rin und Coach, weiß wovon sie spricht. Aus Über­zeu­gung hat sie sich in ihrem Leben mutig für gro­ße Ent­schei­dun­gen ent­schie­den und es nicht bereut. Manch­mal muss man sich bewusst­ma­chen: Wahr­lich „fal­sche“ Ent­schei­dun­gen gibt es nicht. Wie wäre es, wenn wir mal nach einer zufrie­den­stel­len­den, statt einer per­fek­ten, Lösung suchen? Schritt­wei­se lässt sich immer noch vie­les ver­bes­sern und ändern. Aber wir müs­sen auch ein­ge­schla­ge­ne Wege gehen, um dar­aus zu ler­nen. Dabei ist es gar nicht nötig, den Weg zurück­zu­neh­men – Ver­trau­en wir unse­rem Ent­schei­dungs­kom­pass und fin­den den Weg – vor­wärts ist die Prämisse.

Das Netz­werk Frau­en für Frau­en, zu dem die Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­ten aus Stadt und Land­kreis Coburg, der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg, der Hoch­schu­le Coburg und die Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels gehö­ren, laden herz­lich am Mitt­woch, 27. Sep­tem­ber 2023 um 19.00 Uhr in das neue Bür­ger­haus in die Park­stra­ße nach Dörf­les-Esbach ein.

Das Netz­werk unter­stützt Kul­tur und Bil­dung, daher ist der Ein­tritt frei. Der Ein­lass ist nur mit vor­he­ri­ger Anmel­dung bamberg-​coburg.​bca@​arbeitsagentur.​de bis 22. Sep­tem­ber 2023 mög­lich. Sie erhal­ten spä­te­stens zwei Tage vor der Ver­an­stal­tung eine Bestä­ti­gung. Infos zum Netz­werk fin­den Sie unter www​.coburg​.de/​f​r​a​u​e​n​f​u​e​r​f​r​a​uen