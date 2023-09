Sie­ben neue Gesich­ter und fünf Aus­bil­dungs­be­ru­fe – am heu­ti­gen Frei­tag, dem 1. Sep­tem­ber 2023, haben die neu­en Aus­zu­bil­den­den ihre Zukunft bei den Stadt­wer­ken Hof gestar­tet. Geschäfts­füh­rer Jean Petr­ahn begrüß­te die jun­gen Talen­te im Unter­kot­zau­er Weg, bevor sie sich zu einer ersten Erkun­dungs­tour im Unter­neh­men auf­mach­ten. „Wir freu­en uns sehr über die Ver­stär­kung unse­res Teams durch die neu­en Aus­zu­bil­den­den. Sie brin­gen fri­schen Wind und neue Ideen mit und wer­den sicher­lich einen wich­ti­gen Bei­trag zur Wei­ter­ent­wick­lung der Stadt­wer­ke lei­sten“, führt Petr­ahn aus.

Die Nach­wuchs­kräf­te wer­den in den kom­men­den Jah­ren in den ver­schie­de­nen Geschäfts­be­rei­chen des Kon­zerns aus­ge­bil­det. So darf sich die Hof­Bus GmbH über ins­ge­samt vier neue Aus­zu­bil­den­de freu­en: Zwei als Bus-/Be­rufs­kraft­fah­rer und Zwei im Bereich KFZ-Mecha­tro­nik / Nutz­fahr­zeug­tech­nik. Im Hof­Bad gibt es zwei neue Anwär­ter als Fach­an­ge­stell­te für Bäder­be­trie­be. Der tech­ni­sche Bereich der Stadt­wer­ke Hof Energie+Wasser GmbH erhält Ver­stär­kung mit einem Aus­zu­bil­den­den zum Anla­gen­me­cha­ni­ker – Rohrsystemtechnik.

Die Stadt­wer­ke Hof sind stolz dar­auf, jun­gen Men­schen eine Per­spek­ti­ve in der Regi­on zu bie­ten und ihnen eine fun­dier­te Aus­bil­dung zu ermög­li­chen. „Uns ist es wich­tig, unse­ren Aus­zu­bil­den­den eine abwechs­lungs­rei­che und pra­xis­na­he Aus­bil­dung zu bie­ten. Wir legen gro­ßen Wert dar­auf, dass sie wäh­rend ihrer Aus­bil­dung alle rele­van­ten Berei­che des Unter­neh­mens ken­nen­ler­nen und sich wei­ter­ent­wickeln kön­nen“, erklärt Aus­bil­dungs­lei­te­rin Moni­ca Lang.

Die Stadt­wer­ke Hof wün­schen den neu­en Aus­zu­bil­den­den einen erfolg­rei­chen Start und freu­en sich auf eine gute Zusam­men­ar­beit wäh­rend der Ausbildungszeit.

Im Bild v.l.: Jean Petr­ahn (Geschäfts­füh­rer), Luke Ebert (Aus­zu­bil­den­der Anla­gen­me­cha­ni­ker – Rohr­sy­stem­tech­nik), Anna-Lena Sauer­stein (Aus­zu­bil­den­de Berufs­kraft­fah­re­rin), Kevin Lim­mert (Aus­zu­bil­den­der Berufs­kraft­fah­rer), Chris Kai­ser (Aus­zu­bil­den­der KFZ-Mecha­tro­ni­ker – Nutz­fahr­zeug­tech­nik), Yan­nik Keil­werth (Aus­zu­bil­den­der Fach­an­ge­stell­ter für Bäder­be­trie­be), Mykhay­lo Poma­zan (Aus­zu­bil­den­der KFZ-Mecha­tro­ni­ker – Nutz­fahr­zeug­tech­nik), Dustin Redl (Aus­zu­bil­den­der Fach­an­ge­stell­ter für Bäder­be­trie­be), Moni­ca Lang (Aus­bil­dungs­lei­te­rin). Foto: Stadt­wer­ke Hof