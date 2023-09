Soli­da­ri­tät mit den gefan­ge­nen Klimaaktivist*innen

Nach­dem es in Bay­ern in den letz­ten Wochen zu zahl­rei­chen Inhaf­tie­run­gen von Klimaaktivist*innen der Letz­ten Gene­ra­ti­on kam, ver­sam­mel­ten sich heu­te 40 Men­schen vor dem Ober­lan­des­ge­richt in Bam­berg zu einem Pro­test­marsch, um ihre Soli­da­ri­tät mit den Gefan­ge­nen zu bekunden.

Aktu­ell befin­den sich 29 Men­schen, die in Bay­ern an fried­li­chen Stra­ßen­blocka­den der Letz­ten Gene­ra­ti­on teil­ge­nom­men haben, in Präventivhaft.

Nach dem baye­ri­schen Poli­zei­auf­ga­ben­ge­setz kann ein Prä­ven­tiv­ge­wahr­sam über zwei­mal einen Monat ver­hängt wer­den, ohne dass eine Ver­ur­tei­lung für eine Straf­tat vor­liegt. Beson­ders die lan­ge Dau­er, aber auch der gene­rel­le Ein­satz die­ses eigent­lich für die Ter­ro­ris­mus­be­kämp­fung vor­ge­se­he­nen Mit­tels in Bay­ern gilt als umstrit­ten. [1]

Über ihre Haft­rich­ter­vor­füh­rung sagt Ron­ja Kün­k­ler, die auch im Juli an der Stra­ßen­blocka­de der Letz­ten Gene­ra­ti­on in Bam­berg betei­ligt war: „Das ist eine Sache von 10 Minu­ten!“. Sie wur­de am 29.08. 2023 in Prä­ven­tiv­haft genommen.

Außer­dem haben ver­gan­ge­ne Woche knapp 60 Ver­fas­sungs- und Völkerrechtler*innen in einem offe­nen Brief betont, dass die For­de­run­gen der letz­ten Gene­ra­ti­on zum Erhalt unse­rer Lebens­grund­la­gen gerecht­fer­tigt sind. Damit stel­len sie sich hin­ter die Letz­te Gene­ra­ti­on und bekun­den, dass die Bun­des­re­gie­rung die Ver­fas­sung ver­letzt, wenn sie unse­re Lebens­grund­la­gen nicht aus­rei­chend schützt.

Den­noch wer­den die Wer­te der Ver­fas­sung von den poli­ti­schen Entscheidungsträger*innen ver­leug­net und es wird kein ech­ter Kli­ma­schutz betrie­ben. Statt­des­sen wer­den Men­schen, die fried­lich für die Grund­rech­te jet­zi­ger und zukünf­ti­ger Gene­ra­tio­nen pro­te­stie­ren, inhaftiert.

Die Pres­se­spre­che­rin der Letz­ten Gene­ra­ti­on Car­la Rochel erklärt: „Die Fra­ge, die wir uns als Gesell­schaft stel­len müs­sen, lau­tet: Fin­den wir es in Ord­nung, dass Pro­test für unser aller Grund­recht auf Leben mit Knast statt Kli­ma­schutz beant­wor­tet wird?“.

Vor den oben genann­ten Hin­ter­grün­den fand heu­te der Pro­test­marsch in Bam­berg statt. Die­ser zog sich vom Ober­lan­des­ge­richt über die Lan­ge Stra­ße bis zum Mar­kus­platz und wur­de wäh­rend der gesam­ten Strecke von der Poli­zei abge­si­chert. Unter­wegs bekun­de­ten Passant*innen ihre Soli­da­ri­tät mit Applaus.

Neben Ban­nern wur­den außer­dem Fotos der Inhaf­tier­ten gezeigt.

Am Ziel ver­fass­ten die Teilnehmer*innen Gruß­bot­schaf­ten an die Gefan­ge­nen, die gesam­melt in die Voll­zugs­an­stal­ten gesen­det werden.

[1] https://​www​.tages​schau​.de/​i​n​l​a​n​d​/​g​e​s​e​l​l​s​c​h​a​f​t​/​p​r​a​e​v​e​n​t​i​v​h​a​f​t​-​k​l​i​m​a​-​p​r​o​t​e​s​t​-​b​a​y​e​r​n​-​1​0​1​.​h​tml