Der 1. Sep­tem­ber 2023 ist in ganz Deutsch­land für zahl­rei­che jun­ge Men­schen ein beson­de­rer Tag: Für vie­le beginnt dann ihre Aus­bil­dung und damit ihr Start ins Berufs­le­ben. Die Stadt­wer­ke Bay­reuth bil­den die­ses Jahr vier neue Azu­bis aus: Simon Graf (Elek­tro­ni­ker für Ener­gie- und Gebäu­de­tech­nik), Jona­than Distler (Elek­tro­ni­ker für Betriebs­tech­nik), Lisa Klein (Kfz-Mecha­tro­ni­ke­rin für Nutz­fahr­zeu­ge) und Eli­sa­beth Dütsch (Fach­kraft im Fahrbetrieb).

Neu ist die­ses Jahr, dass die Stadt­wer­ke den Aus­bil­dungs­be­ruf ‚Fach­kraft im Fahr­be­trieb‘ anbie­ten. „Damit haben wir ins­ge­samt acht Aus­bil­dungs­be­ru­fe in unse­rem Port­fo­lio“, sagt Tho­mas Hau­en­stein, Per­so­nal­lei­ter bei den Stadt­wer­ken Bay­reuth. „Die ‚Fach­kraft im Fahr­be­trieb‘ soll unse­ren Stadt­bus­ver­kehr stär­ken und hat vie­le Facet­ten. Neben dem rei­nen Bus­fah­ren wird unse­re neue Kol­le­gin auch in unse­rem Kun­den­cen­ter Ver­kehr an der ZOH mit­ar­bei­ten, sie wird unse­re Fahr­dienst­lei­tung unter­stüt­zen und auch Auf­ga­ben­be­rei­che in der Werk­statt übernehmen.“

Wer im kom­men­den Jahr TEIL DES STADT­WER­KE-TEAMS wer­den will, kann sich ab kom­men­der Woche für das Aus­bil­dungs­jahr 2024 bewer­ben. Die Stadt­wer­ke suchen BEWER­BE­RIN­NEN UND BEWER­BER für folgende

Ausbildungsberufe:

* Indu­strie­kauf­mann (m/​w/​d)

* Fach­in­for­ma­ti­ker für System­in­te­gra­ti­on (m/​w/​d)

* Elek­tro­ni­ker für Betriebs­tech­nik (m/​w/​d)

* Elek­tro­ni­ker für Ener­gie- und Gebäu­de­tech­nik (m/​w/​d)

* Fach­an­ge­stell­ter für Bäder­be­trie­be (m/​w/​d)

Mehr Infos unter www​.stadt​wer​ke​-bay​reuth​.de