In Koope­ra­ti­on mit der Ener­gie­agen­tur Ober­fran­ken lädt der Land­kreis Kro­nach alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger herz­lich ein:

„Pho­to­vol­ta­ik – mit der Son­ne zu mehr Unabhängigkeit“

Info­abend am Don­ners­tag, 28. Sep­tem­ber 2023 um 18.00 Uhr

im Spar­kas­sen-Ver­an­stal­tungs­raum in der Kulm­ba­cher Stra­ße 11 in Kronach

Strom aus Son­nen­licht liegt im Trend. Der Ansturm auf PV-Anla­gen ist der­zeit groß, egal ob es sich um klei­ne Bal­kon­mo­du­le oder gro­ße Dach­an­la­gen han­delt. Längst hat sich her­um­ge­spro­chen, dass der Strom aus einer eige­nen Anla­ge nur etwa 8 bis 12 Cent pro Kilo­watt­stun­de kostet, wäh­rend Ver­sor­ger in Zei­ten der Ener­gie­kri­se nicht sel­ten 40 Cent und mehr ver­langt haben. Auch wenn sich die Situa­ti­on am Ener­gie­markt mitt­ler­wei­le etwas ent­spannt hat, bleibt die Eigen­pro­duk­ti­on von Strom ein loh­nen­des Unterfangen.

PV-Exper­te Ste­fan Drob­ny von der Ener­gie­agen­tur Ober­fran­ken wird in sei­nem Vor­trag zunächst eini­ge Grund­la­gen erklä­ren: Wie funk­tio­niert eine PV-Anla­ge, was sind die wich­tig­sten Bestand­tei­le, mit wel­chem Ener­gie­er­trag kann ich rech­nen? Im wei­te­ren Ver­lauf wer­den auch zahl­rei­che Detail­fra­gen geklärt, bei­spiels­wei­se wie sich durch einen Bat­te­rie­spei­cher der Eigen­ver­brauch stei­gern lässt. Auch ein Elek­tro­fahr­zeug lässt sich tags­über an der eige­nen PV-Anla­ge gün­stig laden. Dass sich Strom auch sehr gut in Form von Wär­me spei­chern lässt, wel­chen Nut­zen klei­ne Bal­kon­kraft­wer­ke haben und mit wel­chen Kosten man gene­rell rech­nen muss – all das erfährt man beim Info­abend am 28. Sep­tem­ber im Ver­an­stal­tungs­raum der Spar­kas­se in Kro­nach. Im Anschluss besteht noch genü­gend Zeit für Fra­gen, auch Ter­mi­ne für eine Vor-Ort-Bera­tung kön­nen ver­ein­bart werden.

Alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herz­lich eingeladen!

Es wird um schrift­li­che oder tele­fo­ni­sche Anmel­dung gebe­ten unter: kreisentwicklung@​lra-​kc.​bayern.​de oder 09261/678–348. Anmel­de­schluss ist der 25. Sep­tem­ber 2023 – der Ein­tritt ist kostenfrei.