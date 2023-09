Wer das Käuz­chen weckt! Ver­an­stal­tung des BN „Der Wald bei Nacht“ am Sams­tag, dem 9.9.2023

Wald und die Nacht sind 2 Umschrei­bun­gen für das weit­hin Unbe­kann­te. Um die­se Begrif­fe ran­ken sich in allen Kul­tu­ren Mär­chen und Mythen. Aus die­sem Grund wer­den die Geschöp­fe der Nacht und des Wal­des in Unkennt­nis der Zusam­men­hän­ge als bedroh­lich oder gespen­stisch emp­fun­den. Edi Zöbel­ein und Dr. Ulrich Buch­holz füh­ren in die inter­es­san­te Welt der nacht­ak­ti­ven Tie­re ein. Dabei liegt ein Schwer­punkt auf den hei­mi­schen Fle­der­mäu­sen, ihren Fraß­fein­den und ihrer Nah­rung, den Nachtfaltern.

Treff­punkt der ca. 90-minü­ti­gen Ver­an­stal­tung ist der Haupt­ein­gang der Lebens­hil­fe Forch­heim am John‑F.-Kennedy-Ring um 20:30h. Bit­te – wenn vor­han­den – Stirn­lam­pen mit­brin­gen sowie pas­sen­de Klei­dung und geeig­ne­tes Schuhwerk.

Bei Regen muss die Ver­an­stal­tung lei­der aus­fal­len. Rück­fra­gen unter 09191 727037.