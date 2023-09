Der star­ke Regen­fall am Don­ners­tag, 17. August 2023, war in Nürn­berg mit bis zu 85 Liter pro Qua­drat­me­ter (l/​m²) in zwei Stun­den das stärk­ste je in Nürn­berg gemes­se­ne Regen­er­eig­nis. Auf dem Stark­re­gen­in­dex SRI erreich­te der Regen­schau­er mit 12 den höch­sten Wert in der Kate­go­rie Extre­mer Stark­re­gen sowie auf der Ska­la gene­rell. Von extre­mem Stark­re­gen spricht der Deut­sche Wet­ter­dienst ab einer Nie­der­schlags­men­ge von mehr als 40 l/​m² in einer Stunde.

Die Stadt­ent­wäs­se­rung und Umwelt­ana­ly­tik Nürn­berg (Sun) stell­te bei der Aus­wer­tung der Mess­da­ten fest, dass das Stark­re­gen­er­eig­nis anders als bei bis­he­ri­gen Stark­re­gen­fäl­len nahe­zu das gesam­te Stadt­ge­biet erfasst hat. Gezeigt haben dies die aus­ge­wer­te­ten Daten der städ­ti­schen Regen­mes­ser an 14 Sta­tio­nen. Maxi­mal wur­de an einer Sta­ti­on 62 Mil­li­me­ter in 45 Minu­ten bezie­hungs­wei­se 70 Mil­li­me­ter (70l/​m²) in 90 Minu­ten gemes­sen. Die Mess­wer­te an den Luft­mess­sta­tio­nen zei­gen zum Teil noch höhe­re Wer­te. An der Mess­sta­ti­on Fran­ken­schnell­weg wur­den gut 85 l/​m² und an der Sta­ti­on Jakobs­platz fast 70 l/​m² gemessen.

Das Regen­er­eig­nis am 17. August war jedoch nicht der erste Stark­re­gen im lau­fen­den Jahr in Nürn­berg. Auch die beson­ders in den nörd­li­chen Stadt­tei­len – wie Groß­gründ­lach, Box­dorf, Neun­hof, Kraft­shof und auch in Buch – am 8. Juni 2023 gemes­se­nen Regen­men­gen erreich­ten Wer­te auf dem Stark­re­gen­in­dex von über 8.