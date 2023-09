Unter­stüt­zen Sie das Netz­werk „Jun­ge Eltern/​Familie 0–3 Jahre“

Unser Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Bay­reuth- Münch­berg bie­tet im Netz­werk „Jun­ge Eltern/​Familie 0–3 Jah­re“ Ver­an­stal­tun­gen in den Berei­chen Ernäh­rung und Bewe­gung an. Ziel ist es, jun­gen Fami­li­en all­tags­taug­li­che Tipps für die gesun­de Ernäh­rung und einen bewe­gungs­rei­chen Lebens­stil ihres Kin­des an die Hand zu geben.

Das Kurs­an­ge­bot ist viel­fäl­tig. The­men sind u. a die moto­ri­sche Ent­wick­lung und Bewe­gungs­spaß im All­tag. Das Pro­gramm zeich­net sich i. d. R. durch eine Kom­bi­na­ti­on von Theo­rie und Pra­xis aus. Kin­der sind will­kom­men und bei eini­gen Ange­bo­ten sogar aktiv mit dabei. Die Ver­an­stal­tun­gen wer­den von exter­nen Referenten/​Referentinnen durch­ge­führt. Und hier kom­men SIE ins Spiel.

SIE kön­nen mit Ihrem Enga­ge­ment, Ihrer Lei­den­schaft und Ihrer Kom­pe­tenz Ver­an­stal­tun­gen durch­füh­ren und dadurch das Netz­werk berei­chern, sofern

Sie Fach­kraft für Bewe­gung sind (Stu­di­um oder Aus­bil­dung in die­sen Berei­chen erforderlich),

es Ihnen ein Anlie­gen ist, die­se Ziel­grup­pe mit Ihrem The­ma abzuholen,

Sie Inter­es­se an einer Refe­ren­ten­tä­tig­keit auf Hono­rar­ba­sis haben.

Bei Inter­es­se wen­den Sie sich bit­te an:

Frau Chri­stia­ne Badel