Sehr geehr­te Frau Bürgermeisterin,

sehr geehr­te Damen und Herren,

aus­ge­hend von der pro­be­wei­se ein­ge­führ­ten Ver­kehrs­be­ru­hi­gung in der Jäger­stra­ße im Orts­teil Ecken­haid wur­de aus der Obersch­öl­len­ba­cher Bevöl­ke­rung die Bit­te an unse­re Frak­tio­nen her­an­ge­tra­gen, Ähn­li­ches für den öst­li­chen Orts­ein­gang in Obersch­öl­len­bach zu über­le­gen. Nun kann die Rege­lung in der Jäger­stra­ße natür­lich nicht eins zu eins auf Obersch­öl­len­bach über­tra­gen wer­den. Das ver­kehrs­mä­ßi­ge Ziel in Obersch­öl­len­bach besteht ganz klar in der Geschwin­dig­keits­re­du­zie­rung für den orts­ein­fah­ren­den Verkehr.

Geeig­ne­te tech­ni­sche Lösun­gen sehen wir grund­sätz­lich in der Quer­schnitts­ein­schrän­kung des Stra­ßen­kör­pers bzw. durch Ver­sät­ze in der Stra­ßen­füh­rung. Dies muss wie in der Jäger­stra­ße pro­be­wei­se durch mobi­le Stra­ßen­ele­men­te erfol­gen. Die gewon­ne­nen Erkennt­nis­se kön­nen dann nach Abschluss der Pro­be­pha­se Grund­la­ge einer even­tu­el­len bau­li­chen Lösung sein. Natür­lich müs­sen auch in der Pro­be­pha­se die Beson­der­hei­ten des dor­ti­gen land­schaft­li­chen Ver­kehrs bedacht werden.

Wir bit­ten Sie, bzw. die Ver­wal­tung, um eine ent­spre­chen­de Ver­an­las­sung und dan­ken recht herz­lich für die Beglei­tung unse­res Anliegens.

Mit freund­li­chen Grüßen

Mar­tin Hof­mann, Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der CSU

Nico Engel­hardt, Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der, JU