Lesung des Ver­ban­des deut­scher Schrift­stel­le­rin­nen und Schrift­stel­ler in Bayern

Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth lädt am Frei­tag, 8. Sep­tem­ber, von 18 bis 20 Uhr zu einer Lesung des Ver­ban­des deut­scher Schrift­stel­le­rin­nen und Schrift­stel­ler in Bay­ern (VS Bay­ern) gemein­sam mit dem VS Sach­sen-Anhalt unter dem Mot­to „Rede­fluss und Wort­brücken“ ein. Sie fin­det in der Black Box des RW 21 statt.

Der Ver­band deut­scher Schrift­stel­le­rin­nen und Schrift­stel­ler hat­te auf sei­nem Kon­gress 2019 in Aschaf­fen­burg beschlos­sen, dass sei­ne Lan­des­ver­bän­de im Osten und Westen Deutsch­lands mit­ein­an­der koope­rie­ren sol­len. Gebo­ren ist die­ser Ansatz aus der Erkennt­nis, dass in der Ver­mitt­lung zwi­schen Lebens- und Denk­bil­dern in Ost und West wei­ter­hin gro­ße Defi­zi­te bestehen und die gemein­sa­me Arbeit und der Aus­tausch zwi­schen Schrift­stel­le­rin­nen und Schrift­stel­lern zu einem grö­ße­ren Ver­ständ­nis für die Umstän­de der Tren­nung und Wie­der­ver­ei­ni­gung führen.

In die­sem Jahr nun lädt der VS Bay­ern mit dem VS Sach­sen-Anhalt ein, um den Dia­log auf brei­ter Ebe­ne wei­ter zu füh­ren. Hier­bei fokus­sier­te sich der Ver­band auf Jean Paul. Er war nicht nur ein gro­ßer Wan­de­rer und Spa­zier­gän­ger, son­dern ist auf­grund sei­ner Auf­ent­hal­te in Ost und West ein Mitt­ler über die ehe­ma­li­gen Gren­zen hin­weg. Neben Bay­reuth fin­den in drei wei­te­ren Orten öffent­li­che Abend-Lesun­gen mit neu­en Tex­ten aus der gemein­sa­men Antho­lo­gie „Rede­fluss und Wort­brücken“ statt: In Bad Alex­an­ders­bad (7. Sep­tem­ber), in Wun­sie­del (9. Sep­tem­ber) und in Hof (10. Sep­tem­ber) mit dem Anlie­gen auch mit dem Publi­kum vor Ort ins Gespräch zu kommen.

Die Ver­an­stal­tung im RW21 in Bay­reuth wird von der Ober­fran­ken­stif­tung geför­dert. Der Ein­tritt kostet acht Euro (ermä­ßigt fünf Euro). Kar­ten gibt es an der Abendkasse.