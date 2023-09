Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mon­tag haben drei Män­ner in ver­schie­de­nen Geschäf­ten Geträn­ke, Süßig­kei­ten und Lebens­mit­tel im Gesamt­wert von knapp 60 Euro gestoh­len. Ein Mann konn­te flüchten.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. In der Geisfel­der Stra­ße, auf Höhe einer Fir­men­zu­fahrt, ereig­ne­te sich am Mon­tag­früh, gegen 07.30 Uhr, ein Ver­kehrs­un­fall, weil ein VW-Cad­dy-Fah­rer über­sah, dass dort der Fah­rer einer Sat­tel­zug­ma­schi­ne nach rechts abbie­gen woll­te, wes­halb er zur Sei­te gescho­ben wur­de. Der Sach­scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

BAM­BERG. Beim Links­ab­bie­gen von der Geisfel­der Stra­ße in einen Bau­markt miss­ach­te­te am Mon­tag­früh, gegen 07.30 Uhr, ein Vol­vo-Fah­rer die Vor­fahrt eines ent­ge­gen­kom­men­den Peu­geot-Fah­rers. Der Unfall­ver­ur­sa­cher wur­de von der tief­stehen­den Son­nen geblen­det, wes­halb es zum Zusam­men­stoß kam. An bei­den Autos ist Gesamt­sach­scha­den in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden.

Auto­fah­rer stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag wur­de in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße / Vil­lach­stra­ße ein 35-jäh­ri­ger Auto­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­ten bei dem Mann dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt wer­den, was ein Schnell­test bestä­tig­te. Er muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen und die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den. Er muss mit einer Geld­bu­ße, Punk­ten sowie einem Fahr­ver­bot rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Dreist berei­cher­te sich Mon­tag nachts der Besu­cher eines Schnell­re­stau­rants in Hall­stadt. Ein bis­lang unbe­kann­ter ca. 50 jäh­ri­ger, männ­li­cher Täter mit kur­zen schwar­zen Haa­ren und Voll­bart, bestell­te einen Bur­ger und woll­te die­sen mit einem grö­ße­ren Geld­schein bezah­len. Bei der Her­aus­ga­be des Wech­sel­gel­des nahm der Täter dem Ange­stell­ten den zuvor aus­ge­hän­dig­ten Geld­schein wie­der aus der Hand und floh anschlie­ßend samt Wech­sel­geld in Rich­tung einer dor­ti­gen Tank­stel­le. Auf den bestell­ten Bur­ger muss­te der Mann jedoch ver­zich­ten, denn die­ser ver­blieb im Restaurant.

Wer kann Hin­wei­se auf den Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

GUN­DELS­HEIM. In der Fried­hofs­stra­ße in Gun­dels­heim ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter den Blu­men­ka­sten von einem Grab am ört­li­chen Fried­hof. Der Gera­ni­en­ka­sten in den Far­ben rot und blau ver­schwand in der Zeit von Frei­tag­früh bis Sonn­tag. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt 40 Euro.

Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BREI­TEN­GÜß­BACH. Am Mon­tag­mor­gen kam es in Brei­ten­güß­bach zu einem Ver­kehrs­un­fall. Gegen 9:00 Uhr befuhr ein 42-jäh­ri­ger Auto­fah­rer die Staats­stra­ße zwi­schen Zap­fen­dorf und Unter­obern­dorf. Hier über­hol­te die­ser meh­re­re Fahr­zeu­ge. Dabei über­sah er einen ent­ge­gen­kom­men­den Daim­ler-Fah­rer. Um einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern muss­ten das ent­ge­gen­kom­men­de und das über­hol­te Fahr­zeug abbrem­sen. Beim Wie­der­ein­sche­ren kam der 42-Jäh­ri­ge und kam letzt­lich in einem Was­ser­gra­ben zum Ste­hen. Es ent­stan­den etwa 5.000,- Euro Sach­scha­den. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

SCHEß­LITZ / WÜR­GAU. Der Poli­zei Bam­ber-Land wur­de am Mon­tag­nach­mit­tag ein Unfall mit einer ver­letz­ten Per­son im Bereich Wür­gau mit­ge­teilt. Ein 42-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer fuhr von Stein­feld kom­mend in Rich­tung Wür­gau. Die Unfall­stel­le befand sich nicht auf der berüch­tig­ten Motor­rad­strecke. In einer Rechts­kur­ve fuhr der Biker aus noch unbe­kann­ter Ursa­che gera­de­aus in einen Acker und über­schlug sich nach eini­gen Metern anschlie­ßend mehr­fach. Am Motor­rad ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 8.000,- Euro. Der Fah­rer kam schwer ver­letzt in ein Kran­ken­haus. Lebens­ge­fahr bestand jedoch glück­li­cher­wei­se nicht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall

Eber­mann­stadt. Am Mon­tag­abend ver­lor ein 18-jäh­ri­ger April­ia-Fah­rer in der Sport­platz­stra­ße die Kon­trol­le über sein Leicht­kraft­rad und fuhr gegen das Heck eines Audis. Dabei stürz­te er und zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu. Der Sach­scha­den an den Fahr­zeu­gen liegt bei ins­ge­samt 4000 EUR.

Hilt­polt­stein. Ein Anwoh­ner in Kap­pel mel­de­te der Poli­zei am Mon­tag­abend einen Dacia Duster, der sei­nen Gar­ten­zaun sowie den im Hof gepark­ten Pkw tou­chier­te und anschlie­ßend flüch­te­te. Als eine Strei­fe den 61-jäh­ri­gen Fah­rer des Dacia antraf, war die­ser in sicht­lich alko­ho­li­sier­tem Zustand. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 2,16 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wur­de und dem Unfall­ver­ur­sa­cher vor­erst die Fahr­erlaub­nis ent­zo­gen wur­de. Nach eige­nen Anga­ben kam der Mann nach rechts von der Fahr­bahn ab und fuhr dadurch gegen den Zaun und den gepark­ten Pkw. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 5750 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Eine 39-jäh­ri­ge Frau befuhr Mon­tag­früh mit ihrem Ford/​Focus die Büg­stra­ße aus Rich­tung Reg­nitz­stra­ße kom­mend. An der Kreu­zung Bügstraße/​Adenauerallee woll­te sie die Ade­nau­er­al­lee über­que­ren und über­sah hier­bei einen 56-jäh­ri­gen Mann mit sei­nem Klein­kraft­rad, der aus Burk kom­mend nach links in die Bam­ber­ger Stra­ße ein­bie­gen woll­te. Die 39-Jäh­ri­ge erfass­te den Moped­fah­rer seit­lich, so dass die­ser zu Sturz kam. Hier­bei zog er sich einen Bruch im lin­ken Unter­arm und in der lin­ken Schul­ter zu, wor­auf er sich eigen­stän­dig ins Kli­ni­kum Forch­heim begab. Die Ford-Fah­re­rin blieb unver­letzt. Das Klein­kraft­rad war nicht mehr fahr­tüch­tig und wur­de abge­schleppt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ins­ge­samt 3.000 Euro.

Son­sti­ges

Herolds­bach. Am Diens­tag, zwi­schen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr, wur­de der Opel/​Crossland eines 71jährigen Rent­ners auf dem Leh­rer­park­platz der Grund- und Mit­tel­schu­le Herolds­bach, in der Schul­stra­ße, beschä­digt. Ein unbe­kann­ter Täter zer­kratz­te die kom­plet­te lin­ke Fahr­zeug­sei­te und hin­ter­ließ einen Scha­den von ca. 3.000 Euro. Wer Hin­wei­se auf den Täter geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung set­zen (09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Bad Staffelstein

Motor­rad­fah­rer allein­be­tei­ligt gestürzt

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Ein leicht­ver­letz­ter Motor­rad­fah­rer und etwa 1.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mon­tag­abend auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Ober­lang­heim nach Vier­zehn­hei­li­gen ereig­ne­te. Der 54-Jäh­ri­ge fuhr mit sei­ner Suzu­ki von Ober­lang­heim in Rich­tung Vier­zehn­hei­li­gen und ver­lor in einer Rechts­kur­ve die Kon­trol­le, wes­halb er auf der leicht mit Schot­ter bedeck­ten Fahr­bahn ins Rut­schen kam und in den Gra­ben schlit­ter­te. Er wur­de vor­sorg­lich ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels eingeliefert.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­vor­mit­tag, zwi­schen 07.45 Uhr und 11.45 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen wei­ßen Ford Tran­sit, der zu die­ser Zeit auf dem Park­platz eines Cafes in der Bam­ber­ger Stra­ße geparkt war. An dem Klein­trans­por­ter wur­de das Fahr­zeug­heck beschä­digt, der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels oder der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein (09573/2223–0) in Ver­bin­dung zu setzen.

Ford Puma ange­fah­ren und geflüchtet

EBENS­FELD-DIT­TERS­BRUNN, LKR. LICH­TEN­FELS. Etwa 400 Euro Sach­scha­den hin­ter­ließ ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer am hin­te­ren Stoß­fän­ger eines gepark­ten Ford Puma. Das Auto stand zur Unfall­zeit am Sonn­tag­nach­mit­tag, zwi­schen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr, vor der Gast­stät­te in Dit­ters­brunn. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher erbit­ten die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels (09571/9520–0) oder die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0.