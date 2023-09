Seit dem 1. Sep­tem­ber gibt es ein neu­es Gesicht im Ecken­ta­ler Rat­haus: Emi­ly Walt­her hat ihre Aus­bil­dung zur Ver­wal­tungs­fach­an­ge­stell­ten begon­nen. An ihrem ersten Tag begrüß­ten sie die Erste Bür­ger­mei­ste­rin, Ilse Döl­le und Mar­co Mül­ler, der Aus­bil­dungs­lei­ter der Gemein­de und über­reich­ten eine klei­ne Schul­tü­te mit dem Wap­pen der Markt­ge­mein­de, gefüllt mit eini­gen inter­es­san­ten Infor­ma­tio­nen und einem süßen Gruß.

Wäh­rend der prak­ti­schen Aus­bil­dung im Rat­haus durch­läuft Frau Walt­her alle Abtei­lun­gen – vom Jugend­bü­ro bis zum Bau­amt. Ver­tieft wird ihre Aus­bil­dung block­wei­se an der Berufs­schu­le in Fürth und an der Ver­wal­tungs­schu­le in Neustadt/​Aisch. Dort unter­rich­ten kei­ne Leh­rer – statt­des­sen berich­ten Dozen­ten aus der Pra­xis von ihrer täg­li­chen Arbeit.

Schon bald macht sich die Markt­ge­mein­de auf die Suche nach einem wei­te­ren Aus­zu­bil­den­den, der oder die am 1. Sep­tem­ber 2024 begin­nen will. Ansprech­part­ner im Rat­haus für alle Fra­gen rund um das The­ma Aus­bil­dung ist Mar­co Mül­ler, marco.​mueller@​eckental.​de, 09126/ 903- 229.