SPD Bam­berg-Gau­stadt und der SPD Kreis­ver­band Bam­berg-Stadt laden zur Auf­takt­ver­an­stal­tung zur hei­ßen Pha­se des Land­tags­wahl­kamp­fes ein.

Die Land­tags­kan­di­da­tin als auch alle Kan­di­die­ren­den aus Bam­berg-Stadt und Bam­berg-Land wer­den zuge­gen sein.

Die SPD Land­tags­kan­di­da­tin Eva Jutz­ler sowie die Bezirks­tags­kan­di­da­tin Inge­borg Eich­horn wer­den Gruß­wor­te sprechen.

Die Sozialdemokrat*innen wol­len mit der Auf­takt­ver­an­stal­tung alle Mit­glie­der auf die hei­ße Pha­se des Wahl­kamp­fes einschwören.

Die SPD Bam­berg-Gau­stadt lädt gemein­sam mit der SPD Bam­berg zu einem gemein­sa­men Dis­kus­si­ons­abend zu den The­men Infla­ti­on und Bür­ger­geld ein. Die Ver­an­stal­tung wird am 13. Sep­tem­ber 2023 um 18 Uhr beim Klein­gar­ten­ver­ein „Schwar­ze Brücke“ (96047, Bam­berg) stattfinden.

„Für ein gutes Ergeb­nis, braucht es eine gemein­sa­me Kraft­an­stren­gung“, so Olaf Sei­fert, Co-Kreis­vor­sit­zen­der der SPD-Bam­berg-Stadt. „Dafür müs­sen wir alle Kräf­te mobi­li­sie­ren, um unse­rer Eva nicht nur ein gutes Ergeb­nis zu ermög­li­chen, son­dern den Regie­rungs­wech­sel in Bay­ern mitzugestalten.“

„Die Sozi­al­de­mo­kra­tie in Bay­ern steht vor einer ganz ent­schei­den­den Wahl“, so Inge­borg Eich­horn, Orts­ver­eins­vor­sit­zen­de der SPD-Gau­stadt. „Wir wol­len mit unse­rem Ein­satz für unse­re Par­tei als auch unse­re Land­tags­kan­di­da­tin Eva Jutz­ler dabei hel­fen, der Sozi­al­de­mo­kra­tie in Bay­ern zum Erfolg zu verhelfen“