Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof

In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag ver­such­ten drei Män­ner in Markt­red­witz ein Quad zu steh­len. Die Poli­zei konn­te kurz dar­auf drei tsche­chi­sche Tat­ver­däch­ti­ge fest­neh­men. Ein Ermitt­lungs­rich­ter erließ Haft­be­fehl gegen das Trio.

Am frü­hen Mon­tag­mor­gen, zwi­schen 1 Uhr und 1.15 Uhr, erwisch­te ein Anwoh­ner in der Fich­ten­stra­ße in Markt­red­witz einen Mann in sei­nem Car­port, als die­ser ver­such­te, sein Quad zu steh­len. Der Dieb ergriff die Flucht und stieg in einen wei­ßen Klein­trans­por­ter. Durch die sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dung konn­te der wei­ße Trans­por­ter auf der B303 durch eine Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten wer­den. Der 42-jäh­ri­ge Fah­rer war nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis. Zudem waren fal­sche Kenn­zei­chen an dem Klein­trans­por­ter ange­bracht. Zwei der drei männ­li­chen Insas­sen im Alter von 34, 42 und 54 Jah­ren waren bereits wegen Eigen­tums­de­lik­ten in Erschei­nung getre­ten. Im Fahr­zeug fan­den die Poli­zi­sten außer­dem noch Rausch­gift und diver­ses Aufbruchwerkzeug.

Die Staats­an­walt­schaft Hof und Kri­mi­nal­po­li­zei Hof haben die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Am Mon­tag­vor­mit­tag erließ ein Ermitt­lungs­rich­ter auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof Haft­be­fehl gegen die Männer.