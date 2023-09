Sel­ber Wöl­fe star­ten Vor­ver­kauf für Tages­kar­ten – attrak­ti­ves Kom­bi-Ticket für die bei­den Test-Heim­spie­le gegen Essen und Halle

Wäh­rend in der NETZSCH-Are­na noch der letz­te Fein­schliff bezüg­lich der Eis­be­rei­tung läuft, star­ten die Sel­ber Wöl­fe mit dem Tages­kar­ten- Vor­ver­kauf für alle Heim­spie­le im Sep­tem­ber. Für die bei­den Test­spie­le gegen Essen und Hal­le wer­den ver­gün­stig­te Kom­bi­tickets ange­bo­ten. Zudem sind wei­ter­hin auch Sai­son­kar­ten erhält­lich. Sai­son­kar­ten mit vie­len Bene­fits wei­ter­hin erhält­lich Alle Wöl­fe-Fans, die sich bis­lang noch kei­ne Sai­son­kar­te gesi­chert haben, soll­ten dies umge­hend tun. Denn die Sai­son­kar­te beinhal­tet selbst­ver­ständ­lich auch die bei­den anste­hen­den Test-Heim­spie­le gegen den ESC Wohn­bau Mos­ki­tos Essen sowie die Saa­le Bulls Hal­le. Zudem pro­fi­tie­ren die Sai­son­kar­ten­in­ha­ber von zahl­rei­chen wei­te­ren Benefits:

Die Sai­son­kar­te berech­tigt zum Zutritt zu allen Heim­spie­len der Sel­ber Wöl­fe in der Vor­be­rei­tung, der Haupt- sowie in der K.O.-Runde.

Fast­la­ne-Zugang: Sai­son­kar­ten­in­ha­ber betre­ten die NETZSCH-Are­na über einen geson­der­ten Zugang. Lan­ges Anste­hen am Ein­lass gehört somit der Ver­gan­gen­heit an.

20% Rabatt auf ein Sai­son-Tri­kot im Fan­shop: Der 4‑stellige Ticket­code auf jeder Kar­te wird zum Rabatt­code im Fan­shop. Der Rabatt­code kann ein­ma­lig beim Kauf eines Sai­son-Tri­kots ein­ge­löst werden.

10% Rabatt im Fan­shop vor Ort an zwei aus­ge­wähl­ten Spiel­ta­gen: An zwei aus­ge­wähl­ten Spiel­ta­gen erhal­ten alle Sai­son­kar­ten­in­ha­ber 10% Rabatt auf ihren Ein­kauf im sta­tio­nä­ren Fan­shop. Wel­che Spiel­ta­ge dies sind, wird recht­zei­tig vor­her kommuniziert.

Über­trag­bar­keit: Die Sai­son­kar­te kann an Fami­li­en­mit­glie­der, Freun­de oder Bekann­te wei­ter­ge­ge­ben werden.

„Bring a Friend“-Aktion an 2 Spiel­ta­gen: An 2 Spiel­ta­gen erhal­ten die Sai­son­kar­ten­be­sit­zer die Mög­lich­keit, eine zusätz­li­che Ein­tritts­kar­te kosten­los zu erhal­ten. Wel­che Spiel­ta­ge dies sind, wird recht­zei­tig vor­her kommuniziert.

VIP-Kar­ten-Gewinn­spiel: Zu aus­ge­wähl­ten Spie­len wer­den unter allen Sai­son­kar­ten­in­ha­bern jeweils 1x2 VIP-Kar­ten ver­lost. Alle Sai­son­kar­ten­in­ha­ber neh­men auto­ma­tisch an der Ver­lo­sung teil.

Sai­son­kar­te

Steh­platz Sitz­platz A‑G Voll­zah­ler € 440,- € 580,- Ermä­ßigt* € 360,- € 490,- Jugend­lich (13–17 Jahre) € 220,- € 300,-

* Ermä­ßi­gungs­grün­de: VER-Mit­glie­der, Azu­bis, Rent­ner, Arbeits­lo­se, Schü­ler, Stu­den­ten, Schwer­be­hin­der­te sowie Bun­des­frei­wil­li­gen­dienst­lei­sten­de. Die ent­spre­chen­den Nach­wei­se sind zwin­gend vorzulegen!

Die Sai­son­kar­te gilt nicht für die Heim­spie­le der VER Selb 1b-Mannschaft.

Kin­der unter sechs Jah­ren erhal­ten frei­en Ein­tritt, haben jedoch kei­nen Anspruch auf einen eige­nen Sitzplatz.

Attrak­ti­ve Kom­bi-Tickets für die bei­den Testspiele

Am kom­men­den Wochen­en­de gastie­ren die ESC Wohn­bau Mos­ki­tos Essen (Frei­tag, 08.09.2023 um 19:30 Uhr) und die Saa­le Bulls Hal­le (Sonn­tag, 10.09.2023 um 18:30 Uhr) zu Test­spie­len in der NETZSCH-Arena.

Für die­je­ni­gen, die sich kei­ne Sai­son­kar­te kau­fen möch­ten, bie­ten die Sel­ber Wöl­fe für bei­de Par­tei­en ein exklu­si­ves Kom­bi­ticket zu einem stark ver­gün­stig­ten Preis an. ACH­TUNG: Das Kom­bi-Ticket ist aus­schließ­lich im Online-Vor­ver­kauf erhältlich!

Kom­bi-Ticket (aus­schließ­lich im Online-Vorverkauf)

Steh­platz Sitz­platz A‑G Sitz­platz Fami­li­en­block H Voll­zah­ler € 20,- € 28,- — Ermä­ßigt* € 16,- € 22,- — Jugend­lich 13–17 Jahre € 10,- € 14,- € 12,- Kind 6–12 Jahre** € 8,- € 12,- € 10,- Fami­li­en­kar­te Erwachsene*** € 16,- € 24,- € 22,- Fami­li­en­kar­te Kind 6–12 Jahre**** € 4,- € 8,- € 6,-

Tages­ticket-Vor­ver­kauf für Sep­tem­ber-Heim­spie­le gestartet

Die Sel­ber Wöl­fe star­ten im Sep­tem­ber nach den bei­den Test­spie­len mit drei attrak­ti­ven Heim­spiel­geg­nern in die neue DEL2-Sai­son. So gastie­ren gleich am 1. Spiel­tag (Frei­tag, 15.09. um 19:30 Uhr die Lau­sit­zer Füch­se in der NETZSCH-Are­na. Eine Woche spä­ter (Frei­tag, 22.09.2023 um 19:30 Uhr) kommt es dann bereits zum ersten Der­by gegen die Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau, ehe am letz­ten Wochen­en­de im Sep­tem­ber (Frei­tag, 29.09.2023 um 19:30 Uhr) der letzt­jäh­ri­ge unan­ge­foch­te­ne Haupt­run­den-Mei­ster Kas­sel Hus­kies sei­ne Auf­war­tung in der Por­zel­lan­stadt macht. Ab sofort ist auch für die­se Spie­le der Online-Vor­ver­kauf frei­ge­schal­tet. Sta­tio­nä­re Vor­ver­kaufs­stel­len (z.B. Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk) wer­den erst in den näch­sten Tagen öff­nen. Dazu infor­mie­ren wir noch sepa­rat über unse­re Kanäle.

Wich­ti­ger Hin­weis für unser Gäste aus Crim­mit­schau: Der Gäste­block ist am 29.09. für euch reser­viert. Ihr könnt euch eure Tickets über einen exklu­si­ven Online-Shop sichern. Infor­ma­tio­nen dazu wer­det ihr in Kür­ze direkt von den Eis­pi­ra­ten erhalten.

Tages­ticket im Vorverkauf

Steh­platz Sitz­platz A‑G Sitz­platz Fami­li­en­block H Voll­zah­ler € 17,- € 23,- — Ermä­ßigt* € 14,- € 19,- — Jugend­lich 13–17 Jahre € 9,- € 12,- € 11,- Kind 6–12 Jahre** € 7,- € 10,- € 9,- Fami­li­en­kar­te Erwachsene*** € 14,- € 20,- € 18,- Fami­li­en­kar­te Kind 6–12 Jahre**** € 4,- € 7,- € 5,-

Tages­ticket Abendkasse

Steh­platz Sitz­platz A‑G Sitz­platz Fami­li­en­block H Voll­zah­ler € 18,- € 24,- — Ermä­ßigt* € 15,- € 20,- — Jugend­lich 13–17 Jahre € 10,- € 13,- — Kind 6–12 Jahre** € 8,- € 11,- — Fami­li­en­kar­te Erwachsene*** — — — Fami­li­en­kar­te Kind 6–12 Jahre**** — — —

* Ermä­ßi­gungs­grün­de: VER-Mit­glie­der, Azu­bis, Rent­ner, Arbeits­lo­se, Schü­ler, Stu­den­ten, Schwer­be­hin­der­te sowie Bun­des­frei­wil­li­gen­dienst­lei­sten­de. Die ent­spre­chen­den Nach­wei­se sind zwin­gend vorzulegen!

** Kin­der unter 6 Jah­ren erhal­ten frei­en Ein­tritt, es besteht aller­dings kein Anspruch auf einen eige­nen Sitzplatz

*** nur in Ver­bin­dung mit mind. 1 Ticket für Kin­der und/​oder Jugend­li­cher buchbar

**** nur in Ver­bin­dung mit min. einer Fami­li­en­kar­te Erwach­se­ne buch­bar, beschränkt auf max. 3 Stück