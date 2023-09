In Zusam­men­ar­beit mit den Spon­so­ren gibt der VCE in der Vor­be­rei­tung Vollgas.

Etwas mehr als zwei Wochen ver­blei­ben dem VC Elt­mann noch, um sich erfolg­reich auf das Aben­teu­er „Zwei­te Vol­ley­ball Bun­des­li­ga“ vor­zu­be­rei­ten. Auch wenn der VCE die­se Liga nur all­zu gut aus der Ver­gan­gen­heit kennt, haben sich sowohl inner­halb der Liga als auch im eige­nem Team eini­ge Sachen getan. In der Vor­be­rei­tung lag der Fokus nun in den letz­ten Wochen beson­ders dar­auf, sich kör­per­lich und men­tal auf die neue Situa­ti­on ein­zu­stel­len und die Neu­zu­gän­ge erfolg­reich in die Mann­schaft zu integrieren.

Beson­ders froh und dank­bar ist man in Elt­mann dafür, dass die­ses Unter­fan­gen nicht allein ange­gan­gen wer­den muss­te, son­dern man auf die Hil­fe und Unter­stüt­zung der Spon­so­ren zäh­len konn­te. „Wir sind unend­lich dank­bar, dass wir uns auch schon in der Vor­be­rei­tung auf unse­re Part­ner ver­las­sen kön­nen. Im Fit­ness­stu­dio Pose Down konn­ten wir uns unter sehr pro­fes­sio­nel­len Bedin­gun­gen kör­per­lich auf die phy­si­schen Stra­pa­zen der anste­hen­den Sai­son vor­be­rei­ten. Außer­dem sind wir sehr froh, dass wir auch die­ses Jahr im Rah­men eines per­fekt orga­ni­sier­ten Team­buil­dings auf die Hil­fe unse­rer Freun­de von Por­ta­pa­tet zäh­len konn­ten. Im Rah­men des Events konn­ten die Neu­zu­gän­ge wei­ter inte­griert wer­den und ein gemein­sa­mes Ziel für die neue Sai­son defi­niert wer­den.“, zeigt sich Mana­ger Felix Resch­ke sehr zufrie­den. Auch Kapi­tän Johan­nes Engel und Trai­ner Chri­sti­an Jen­de kön­nen die posi­ti­ven Wor­te von Resch­ke nur wie­der­ge­ben und kön­nen es kaum erwar­ten, end­lich in die Sai­son zu star­ten. „Die Kom­bi­na­ti­on aus phy­si­scher und men­ta­ler Vor­be­rei­tung hät­te nicht bes­ser lau­fen kön­nen und wir kön­nen es nun kaum erwar­ten, am 16. Sep­tem­ber in die Sai­son zu star­ten.“, sind sich Coach und Kapi­tän einig.

Im Lau­fe der Vor­be­rei­tung ste­hen in den ver­blei­ben­den Wochen nun noch zwei Vor­be­rei­tungs­tur­nie­re an, bei denen man am 2. Sep­tem­ber in Schwaig sowie am 09. Sep­tem­ber vor eige­nem Publi­kum an den letz­ten Fein­hei­ten arbei­ten möch­te. „Die Mann­schaft ist so noch nicht lan­ge zusam­men und wir wol­len die Tur­nie­re dazu nut­zen, uns ein­zu­spie­len und ein paar ver­schie­de­ne Syste­me aus­zu­pro­bie­ren. Gera­de für die jun­gen Neu­zu­gän­ge sowie die Jugend­spie­ler ist es unglaub­lich wich­tig, sich so in die Mann­schaft zu inte­grie­ren und ihr Poten­zi­al unter Wett­kampf­be­din­gun­gen unter Beweis stel­len zu kön­nen. Wenn die Jungs wei­ter­hin so hart arbei­ten und das Niveau aus der bis­he­ri­gen Vor­be­rei­tung hal­ten kön­nen, bin ich sehr guter Din­ge, dass wir gut in die neue Sai­son star­ten kön­nen.“ , blickt Coach Jen­de auf die kom­men­den Wochenenden.

Etwas wei­ter in die Zukunft blickt dahin­ge­gen schon Felix Resch­ke, der nicht nur das kurz­fri­sti­ge Ziel, einer erfolg­rei­chen Zweit­li­ga­sai­son im Auge hat, son­dern zudem nach­hal­tig am Erfolg des Ver­eins arbei­ten möch­te. „Die erste Mann­schaft ist natür­lich das Aus­hän­ge­schild des Ver­eins. Wir wer­den aber in Zukunft nur dann erfolg­reich sein, wenn es uns gelingt die eige­ne Jugend zu ent­wickeln und wir es zudem schaf­fen, wei­te­re natio­na­le und regio­na­le Talen­te für unse­ren Ver­ein begei­stern zu kön­nen. Hier­für inve­stie­ren wir momen­tan auch auf Trai­ner­sei­te sehr viel und sowohl Chri­sti­an Kranz als auch Chri­sti­an Jen­de arbei­ten im Moment auf Hoch­tou­ren dar­an, die A‑Lizenz zu erwer­ben, sodass wir in Elt­mann die per­fek­ten Rah­men­be­din­gun­gen für die Inte­gra­ti­on der Jugend bie­ten kön­nen.“, fasst Resch­ke sei­ne Zukunfts­vi­sio­nen moti­viert zusammen.

Wer sich ein Bild davon machen möch­te, in wel­cher Form sich der VC Elt­mann in den letz­ten Zügen der Vor­be­rei­tung befin­det, ist recht herz­lich dazu eigen­la­den das Team am 09. Sep­tem­ber in der Georg-Schä­fer-Hal­le zu unter­stüt­zen, wo man ab 12:00 Uhr auf die Liga­kon­kur­ren­ten aus Leip­zig und Dres­den trifft. Der Ein­tritt ist frei.