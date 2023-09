Am Frei­tag, 15. Sep­tem­ber 2023 ist wie­der Kli­ma­streik in Coburg!

„Wir strei­ken, bis ihr han­delt“ – Kli­ma­streik in Coburg

In einer Pres­se­mit­tei­lung von „Fri­days For Future Coburg“ heißt es: Am Frei­tag, den 15. Sep­tem­ber 2023 strei­ken wir in Coburg unter dem Mot­to Fri­days For Future für mehr Kli­ma­schutz und eine kon­se­quen­te Klimapolitik.

In vie­len Städ­ten gehen auch die­se Woche wie­der zehn­tau­sen­de vor allem jun­ge Men­schen auf die Stra­ße, um gegen die wei­ter­hin feh­len­de Hand­lungs­be­reit­schaft der Poli­tik in Berei­chen der Umwelt- und Kli­ma­po­li­tik zu demonstrieren.

Bei unse­rem Streik for­dern wir die Ein­hal­tung des 1,5º-Ziels. Kon­kret für Deutsch­land ver­lan­gen wir das Errei­chen von Net­to­null bis 2035 sowie eine CO2-Steuer.

„Kli­ma­schutz ist das dring­lich­ste Anlie­gen unse­rer Zeit. Wenn wir und fol­gen­de Gene­ra­tio­nen eine Zukunft haben sol­len, muss jetzt gehan­delt wer­den!“, sagt Eli­sa Hun­ger, Kli­ma­ak­ti­vi­stin aus Coburg.