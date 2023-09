„Über die ‚Stern­se­he­rin‘ zum Haberstein“

Der Fich­tel­ge­birgs­ver­ein und die Kur- und Tou­rist-Infor­ma­ti­on Bischofs­grün laden herz­lich zur näch­sten Gäste­wan­de­rung der Som­mer­sai­son 2023 ein. Unter dem Titel „Über die ‚Stern­se­he­rin‘ zum Haber­stein“ ver­spricht die­se ein unver­gess­li­ches Natur­er­leb­nis in der male­ri­schen Ochsenkopfregion.

Am Mitt­woch, den 06. Sep­tem­ber 2023, wird die mit­tel­schwe­re Wan­de­rung begin­nen. Treff­punkt ist um 12:30 Uhr in der Lau­di­en-Rat­haus-Gale­rie Bischofs­grün. Wan­der­füh­rer Klaus Lede­rer wird die Teil­neh­mer auf eine span­nen­de Rei­se durch die Geschich­te der Bischofs­grü­ner Regi­on mit­neh­men. Dabei wird die mythi­sche Figur der „Stern­se­he­rin“ ins Ram­pen­licht gerückt – eine bei­na­he ver­ges­se­ne Gestalt aus der Histo­rie des Ortes.

Die Strecke führt die Wan­der­grup­pe von Bischofs­grün über die Höhen­kli­nik bis hin zum beein­drucken­den Haber­stein. Von die­sem Fel­sen aus kön­nen die Teil­neh­mer eine exqui­si­tes Pan­ora­ma über das gesam­te Bischofs­grün genie­ßen, das durch sein ein­zig­ar­ti­ges Fel­sen­meer besticht. Die Tour erstreckt sich über ca. 8 km und bie­tet sowohl natür­li­che Schön­heit als auch kul­tu­rel­le Ein­blicke. Die Wan­de­rung ist als mit­tel­schwe­re Tour mit einem mit­tel­schwe­ren Wan­der­an­spruch klassifiziert.

Das feste Schuh­werk und wet­ter­ge­rech­ter Schutz sind bei die­ser Tour uner­läss­lich, um auf ver­schie­de­ne Wit­te­rungs­be­din­gun­gen vor­be­rei­tet zu sein. Selbst­ver­ständ­lich wird emp­foh­len, aus­rei­chend Geträn­ke mit­zu­brin­gen, um sich wäh­rend des Aus­flugs zu erfrischen.

Die Wan­de­rung endet in einer gemüt­li­chen Ein­kehr am Ende der Rou­te, bei der die Teil­neh­mer Gele­gen­heit haben, sich aus­zu­ru­hen und in ange­neh­mer Atmo­sphä­re aus­zu­tau­schen. Die Rück­kehr zum Aus­gangs­punkt ist für 17:30 Uhr geplant.

Die Teil­nah­me an der Gäste­wan­de­rung ist kosten­los, eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den, die­se fas­zi­nie­ren­de Wan­de­rung mit­zu­er­le­ben und die Och­sen­kopf­re­gi­on von ihrer besten Sei­te zu entdecken.

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen ste­hen die Kur- und Tou­rist-Infor­ma­ti­on Bischofs­grün sowie der Fich­tel­ge­birgs­ver­ein ger­ne zur Verfügung.

Wei­te­re Infos zur Wan­de­rung gibt es als pdf hier und hier.