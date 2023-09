Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Pkw ange­fah­ren und geflüchtet

Atzels­berg – Im Zeit­raum von Sams­tag, 22:00 Uhr, bis Sonn­tag, 17:00 Uhr, wur­de ein brau­ner Sko­da, Rapid, auf dem Park­platz des Atzels­ber­ger Schlos­ses ange­fah­ren. Als die Hal­te­rin zu ihrem Pkw zurück­kehr­te, konn­te sie meh­re­re Lack­krat­zer an der rech­ten Stoß­stan­ge fest­stel­len. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder dem Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen- Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Am Wochen­en­de wur­den in Her­zo­gen­au­rach in der Bam­ber­ger Stra­ße 67 aus einer Gara­ge eines grö­ße­ren Gara­gen­ho­fes ein neu­wer­ti­ger Satz Win­ter­rei­fen ent­wen­det. Die Gara­ge war zwar geschlos­sen, aller­dings was sie nicht ver­sperrt. Dem Geschä­dig­ten ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den in Höhe von knapp 2.000 Euro. Die Poli­zei sucht nun nach Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se zur Tat geben kön­nen. Hin­wei­se bit­te unter der Tele­fon­num­mer 09132/7809–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Fahr­rad­fah­rer wegen Wes­pe gestürzt

Eine Wes­pe ver­ur­sach­te am Sonn­tag­mor­gen um 08.30 Uhr in Höch­stadt a.d. Aisch einen Ver­kehrs­un­fall, bei dem sich ein Fahr­rad­fah­rer ver­letz­te. Der 58jährige fuhr mit sei­nem Pedelec in der Hir­ten­gas­se, als ihm die Wes­pe in den Helm flog. Er geriet in Panik und stürz­te über den Len­ker auf die Stra­ße. Dabei brach die Bril­le des Man­nes und er ver­letz­te sich so schwer, dass er sogar ins Kran­ken­haus kam. Auch das Fahr­rad des Man­nes wur­de beschä­digt. Wie sich die Gescheh­nis­se für die Wes­pe aus­wirk­ten, ist nicht bekannt.

Unfall­flucht

Der Ver­ur­sa­cher eines Ver­kehrs­un­fal­les am Sonn­tag­abend in der Haupt­stra­ße in Höch­stadt a.d. Aisch konn­te trotz sei­ner Flucht schnell von der Poli­zei ermit­telt wer­den. Der Mann war beim Wen­den rück­wärts gegen ein abge­stell­tes Fahr­rad und eine Later­ne gesto­ßen und hat­te sich den Scha­den mit der Eigen­tü­me­rin des Fahr­ra­des sogar noch ange­se­hen. Erst als die Poli­zei hin­zu­ge­ru­fen wer­den soll­te, stieg der Mann in sein Auto und fuhr davon. Anhand sei­nes Kenn­zei­chens konn­te der Unfall­ver­ur­sa­cher zu Hau­se aus­fin­dig gemacht wer­den. Er muss sich nun wegen einer Straf­tat des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort ver­ant­wor­ten. War­um er wegen eines Gesamt­scha­dens von nur 500 Euro die Flucht ergrif­fen hat, ist nicht bekannt. Der Mann war nicht betrun­ken und hat­te auch einen Führerschein.