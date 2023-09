Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. In der Zeit von Sams­tag, 23.30 Uhr bis Sonn­tag, 12 Uhr wur­den aus einem Hin­ter­hof in der Petri­ni­stra­ße zwei Fahr­rä­der gestoh­len. Es han­del­te sich um ein E‑Bike Cube mit schwarz/​sil­ber­ner Lackie­rung im Wert von 4500 EUR, sowie ein schwar­zes Cube Moun­tain­bike im Wert von 560 EUR. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg Stadt bit­tet unter der Num­mer 0951/ 9129210 um Zeugenhinweise.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Am frü­hen Sonn­tag­abend muss­ten die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt zu einem Ein­satz in eine Gemein­schafts­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten aus­rücken. Zwei jun­ge Män­ner waren anein­an­der­ge­ra­ten, wodurch einer von bei­den eine Kopf­platz­wun­de erlitt und ins Kli­ni­kum ver­bracht wer­den muss­te. Nach­dem der Aggres­sor sich nicht beru­hi­gen ließ, wur­de er durch die Poli­zei in Gewahr­sam genom­men. Zudem erwar­tet ihn eine Anzei­ge wegen Körperverletzung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Poli­zei sucht Zeugen

BAY­REUTH. Unbe­kann­te ent­wen­den Fahr­zeug­tei­le im Wert von knapp 20.000 Euro

Im Zeit­raum vom 23.08. – 31.08.2023 über­stie­gen unbe­kann­te Täter das gesi­cher­te Fir­men­ge­län­de einer Kfz-Werk­statt in der Chri­sti­an-Rit­ter-von- Lang­hein­rich-Stra­ße in Bay­reuth und ent­wen­de­ten an ins­ge­samt fünf Fahr­zeu­gen Kata­ly­sa­to­ren. Wer im o.g. Tat­zeit­raum im Bereich Chri­sti­an-Rit­ter-von-Lang­hein­rich-Stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge fest­stel­len konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Fin­di­ge Biblio­the­ka­rin über­führt Taschendieb

BAY­REUTH. Eine Ange­stell­te der Uni­ver­si­täts­bi­blio­thek stell­te einem Dieb eine gewief­te Fal­le und konn­te so den Dieb­stahl in drei Fäl­len aufklären.

Bereits zum zwei­ten Mal waren der Ange­stell­ten wäh­rend ihrer Arbeits­zeit Klein­be­trä­ge aus dem Geld­beu­tel ent­wen­det wor­den. Die Dame nahm die Ermitt­lun­gen kur­zer­hand an sich und stell­te dem Dieb eine Fal­le. Wäh­rend sie ihrer Arbeit nach­ging, stell­te sie die Kame­ra­funk­ti­on an ihrem Han­dy so ein, dass ihr Geld­beu­tel gefilmt wur­de. Im Geld­beu­tel depo­nier­te sie eine Geld­no­te, deren Indi­vi­du­al­num­mer sie zuvor abfo­to­gra­fiert hat­te. Nach­dem die Kame­ra die ver­däch­ti­ge Per­son erfass­te hat­te, konn­te die­se zur Rede gestellt wer­den und gestand alle drei Dieb­stäh­le. Der 27 Jäh­ri­ge Täter wird sich einem Ermitt­lungs­ver­fah­ren stel­len müssen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht

Pretz­feld. Am spä­ten Sonn­tag­nach­mit­tag führ­te ein Ver­kehrs­teil­neh­mer einen gefähr­li­chen Über­hol­vor­gang durch, der zu einem Unfall führ­te. Ein noch unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer mit mit­tel­frän­ki­schem Kenn­zei­chen über­hol­te von Wann­bach kom­mend in Rich­tung Pretz­feld einen Fahr­rad­fah­rer. Dadurch kam der Audi an einer unüber­sicht­li­chen Stel­le zu weit nach links, wes­halb die 22-jäh­ri­ge ent­ge­gen­kom­men­de Seat-Fah­re­rin stark abbrem­sen muss­te. Infol­ge der uner­war­te­ten Brem­sung konn­te eine 18-jäh­ri­ge Fahr­an­fän­ge­rin nicht recht­zei­tig reagie­ren und fuhr mit ihrem Opel auf den Seat auf. Der Audi-Fah­rer fuhr schließ­lich ein­fach wei­ter, obwohl er sich als Unfall­be­tei­lig­ter nicht hät­te ent­fer­nen dür­fen. Glück­li­cher­wei­se wur­de kei­ne Per­son bei dem Vor­fall ver­letzt. Der Sach­scha­den an den bei­den Autos hat eine Höhe von ins­ge­samt 5000 EUR.

Hilt­polt­stein. Ein 54-jäh­ri­ger Audi-Fah­rer war am spä­ten Frei­tag­nach­mit­tag auf der B2 von Peg­nitz kom­mend nach Hilt­polt­stein unter­wegs. In einer Rechts­kur­ve kam ihm auf regen­nas­ser Fahr­bahn ein dunk­ler Pkw ent­ge­gen, der zu weit links fuhr und ein Aus­weich­ma­nö­ver ver­ur­sach­te, um einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern. Der Audi-Fah­rer kam dabei von der Stra­ße ab und ver­lor auf­grund des Ban­ketts und einer Böschung die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug, das sich dreh­te und dabei rund­um in Höhe von 50.000 EUR beschä­digt wur­de. Der Füh­rer des dunk­len Pkw blieb uner­kannt und fuhr ein­fach wei­ter. Die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­tet um Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Klein­sen­del­bach. Am Sonn­tag­mit­tag befuhr eine 55-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­re­rin die Grä­fen­ber­ger Stra­ße im Orts­teil Stein­bach. Als sie am Ende des Rad­we­ges die Stra­ße über­que­ren woll­te, kam sie aus unbe­kann­ter Ursa­che ins Strau­cheln und stürz­te. Die Rad­fah­re­rin ver­letz­te sich hier­bei leicht und muss­te mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus ver­bracht werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Rund 5.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Rund 5.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Sonn­tag­nach­mit­tag in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße ereig­ne­te. Ein 65-Jäh­ri­ger befuhr zunächst mit sei­nem Suzu­ki aus Unacht­sam­keit die Ein­bahn­stra­ße in fal­sche Rich­tung. Als er sein Miss­ge­schick bemerk­te, hielt er umge­hend an und set­ze zurück. Hier­bei über­sah er einen hin­ter ihm vor­bei­fah­ren­den Ford und stieß gegen des­sen Fahr­zeug­sei­te. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.