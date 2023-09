Von Mitt­woch bis Don­ners­tag kam es in Kulm­bach, nörd­lich der Bun­des­stra­ße 289, zu drei Ein­brü­chen. Es wur­de bereits berich­tet. Ein wei­te­rer Ein­bruch in Petz­manns­berg kam jetzt hinzu.

Von Mitt­woch bis Don­ners­tag, ver­mut­lich tags­über, mach­ten sich Ein­bre­cher an drei Wohn­häu­sern in Burg­haig, Pör­bit­sch und Petz­manns­berg zu schaf­fen. Die Poli­zei star­te­te bereits einen Zeugenaufruf.

Jetzt ent­deck­te ein wei­te­rer Bür­ger in Petz­manns­berg sei­nen Ein­bruchs­scha­den. Sein Nach­bar, selbst Opfer des Fal­les „Am Gar­ten­feld“, hat­te ihn dar­auf hin­ge­wie­sen. Die Täter hat­ten sein Küchen­fen­ster auf­ge­he­belt und waren so in das Haus gelangt. Die Die­be stah­len dort einen Arm­reif im Wert von 4.000 Euro.

Wenn Sie eben­falls Opfer eines Ein­bruchs gewor­den sind oder Hin­wei­se zu den Taten geben kön­nen, mel­den Sie sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.

Das Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken rät:

Schüt­zen Sie Ihr Heim gegen Ein­brü­che. Nut­zen Sie das Ange­bot der Kri­mi­nal­po­li­zei­li­chen Bera­tungs­stel­len in Ober­fran­ken. Wert­vol­le Tipps zum Ein­bruchs­schutz fin­den Sie auch unter www​.poli​zei​-bera​tung​.de oder www.k‑einbruch.de