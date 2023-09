Nach 0:2‑Rückstand immer­hin noch ein 2:2

Eine deut­li­che Lei­stungs­stei­ge­rung in der zwei­ten Halb­zeit nach 0:2‑Pausenrückstand brach­te der SpVgg Bay­reuth heu­te Nach­mit­tag in der Regio­nal­li­ga Bay­ern bei der SpVgg Ans­bach noch ein 2:2‑Unentschieden.

In der ruhi­gen Anfangs­pha­se gab es kaum gefähr­li­che Sze­nen auf bei­den Sei­ten. Ansatz­wei­se Tor­chan­cen für Bay­reuth gab es ledig­lich durch Mar­co Ste­fandl (10.) und einen Frei­stoß von Jonas Wie­sels­ber­ger (14. Minu­te). In der 32. Minu­te kam dann jedoch uner­war­tet die 1:0‑Führung für die Haus­her­ren: Nach einer Flan­ke von rechts schob Micha­el Sperr den Ball muster­gül­tig ins Bay­reu­ther Tor.

In der 43. Minu­te wur­de es dann noch schlim­mer für die Alt­stadt: Nach­dem ein Ans­ba­cher Angrei­fer im Straf­raum von Jonas Kehl umge­grätscht wor­den war, pfiff Schieds­rich­ter Jonas Krzy­za­now­ski Elf­me­ter. Eric Weeger ließ sich die Chan­ce nicht ent­ge­hen und ver­wan­del­te unhalt­bar – 2:0 für Ans­bach. So ging es auch in die Halb­zeit­pau­se. Bay­reuth war in den ersten 45 Minu­ten etwas zu wenig im Spiel.

Der zu Beginn der zwei­ten Hälf­te ein­ge­wech­sel­te Vin­cent Ket­zer setz­te mit einem star­ken Schuss, den der Ans­ba­cher Kee­per Hei­ko Schie­fer gera­de noch weg­fausten konn­te, in der 51. Minu­te gleich ein Aus­ru­fe­zei­chen. Sie­ben Minu­ten spä­ter sorg­te Tim Lattei­er mit einem Schuss ins rech­te unte­re Eck des Ans­ba­cher Tores für den 1:2‑Anschlusstreffer. Bay­reuth mach­te jetzt einen auf­ge­weck­te­ren Ein­druck und war die klar bes­se­re Mann­schaft. In der 76. Minu­te kam es zu einer umstrit­te­nen Sze­ne, die Bay­reu­ther rekla­mier­ten ein Ans­ba­cher Hand­spiel im Straf­raum, die Pfei­fe des Schieds­rich­ters blieb jedoch stumm.

In der 80. Minu­te war es schließ­lich Jakub Min­tal, der mit einem herr­li­chen Lup­fer aus 18 Metern, der unhalt­bar ins rech­te obe­re Tor­eck ging, für den 2:2‑Ausgleich sorg­te. In der Nach­spiel­zeit hat­te die Alt­stadt durch Tim Lattei­er noch­mals eine gute Chan­ce zum Sieg­tref­fer, die Ans­ba­cher Abwehr sicher­te jedoch das letzt­lich ver­dien­te 2:2‑Unentschieden. Mit acht Punk­ten nach sie­ben Spie­len steht die Alt­stadt jetzt auf Tabel­len­platz 13.

Der Geschäfts­füh­rer der SpVgg Bay­reuth, Jörg Schmal­fuß, bedau­er­te nach der Par­tie, dass es nur zu einem Remis gereicht hat, obwohl die Gelb-Schwar­zen mehr Chan­cen gehabt hät­ten. „Ans­bach hat­te drei Tor­chan­cen und macht zwei Tore. Wir kön­nen das Ergeb­nis nur auf die Uner­fah­ren­heit unse­rer Jungs zurück­füh­ren. Ich war mir sicher, dass wir heu­te den Bock umsto­ßen. Das ist noch nicht pas­siert, aber es wird gesche­hen, da sind wir uns ganz sicher“. Tim Lattei­er zeig­te sich laut Jörg Schmal­fuß erneut als ech­te Füh­rungs­fi­gur, die vor­an geht und das Spiel führt. Der­zeit befin­de sich die Alt­stadt sicher in einer schwie­ri­gen Situa­ti­on. „Die Erwar­tungs­hal­tung ist eine ande­re, das ist mir klar, aber ich kann das Umfeld und die Fans nur um Geduld bit­ten“, so der Geschäftsführer.