Am Sams­tag­abend geriet in einem Peg­nit­zer Orts­teil ein Rad­la­der in Flam­men. Die Brand­ur­sa­che ist noch unklar. Die Kri­mi­nal­po­li­zei ermittelt.

Am Sams­tag, gegen 18.15 Uhr, ging bei der Feu­er­wehr der Not­ruf ein. Ein Rad­la­der eines Säge­werks zwi­schen Buch­au und Leups stand in Flam­men. Die umlie­gen­den Feu­er­weh­ren waren schnell vor Ort und konn­ten ein Über­grei­fen auf das Säge­werk ver­hin­dern. Am Rad­la­der ent­stand ein Brand­scha­den von etwa 15.000 Euro. Wegen der noch unkla­ren Ursa­che des Bran­des hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth die Ermitt­lun­gen aufgenommen.