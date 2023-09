Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­such­ter Einbruch

Am 03.09.23, gegen 02 Uhr, schreck­ten Anwoh­ner eines Anwe­sens in der Cal­len­ber­ger Stra­ße auf, als plötz­lich laut eine Fen­ster­schei­be im Erd­ge­schoss zu Bruch ging. Erst als der bis dato Unbe­kann­te wohl bemerk­te, dass die Woh­nung zur Zeit leer steht, ließ er von sei­nem Vor­ha­ben ab und flüch­te­te in unbe­kann­te Rich­tung. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 300 Euro. Hin­wei­se zum Täter nimmt die PI Coburg unter Tel. 09561/6450 entgegen.

Glück im Unglück

In der Nacht vom Sams­tag auf Sonn­tag ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter, im Obe­ren Bür­g­laß, ein Moutain­bike. Das zur Siche­rung des Rades, an einem Stand­rohr, ange­brach­te Stahl­seil­schloss, durch­trenn­te der Unbe­kann­te wohl mit einem Bol­zen­schnei­der. Gegen 10 Uhr fand dann eine auf­merk­sa­me Spa­zier­gän­ge­rin das Rad, ver­steckt abge­legt in der Cal­len­ber­ger Stra­ße. So konn­te sich die 20 jäh­ri­ge Geschä­dig­te schon kurz nach ihrer Anzei­gen­er­stat­tung über die Rück­ga­be ihres Rades freuen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Fund­un­ter­schla­gung

Kro­nach – Eine Besu­che­rin des Kro­na­cher Stadt­fe­stes hat im Lau­fe des Sams­tag­vor­mit­tag ihre schwar­ze Geld­bör­se ver­lo­ren. Weni­ge Stun­den spä­ter wur­de die Geld­bör­se durch eine auf­merk­sa­me Pas­san­tin im Bereich des Park­plat­zes Rose­nau in der Hir­ten­gas­se in Kro­nach auf­ge­fun­den und an die Poli­zei über­ge­ben. Bei der anschlie­ßen­den Aus­hän­di­gung der Geld­bör­se an die Ver­lie­re­rin stell­te sich her­aus, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen mitt­le­ren drei­stel­li­gen Betrag Bar­geld ent­nom­men hat. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Vor­fall oder dem unbe­kann­ten Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch unter 09261/5030 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Motor­rad­fah­rer geschnit­ten und davongefahren

KULM­BACH. Zu knapp scher­te ein Auto­fah­rer am Sams­tag­abend in der Kro­na­cher Stra­ße vor einem Motor­rad­fah­rer ein. Die­ser kam zu Fall und ver­letz­te sich. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr weiter.

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 20-Jäh­ri­ger mit sei­nem Motor­rad auf der Stra­ße „Sut­te“ in Rich­tung Kro­na­cher Stra­ße. Der jun­ge Mann befand sich auf dem rech­ten Fahr­strei­fen. Kurz vor der Ein­mün­dung Schwe­den­steg wech­sel­te ein bis­lang unbe­kann­ter Auto­fah­rer mit sei­nem Fahr­zeug von der lin­ken Fahr­spur nach rechts und scher­te dabei so knapp vor dem Zwei­rad­fah­rer ein, dass die­ser stark abbrem­sen muss­te, die Kon­trol­le über sei­ne Kawa­sa­ki ver­lor, und stürz­te. Der Unfall­ver­ur­sa­cher setz­te sei­ne Fahrt in Rich­tung des Bahn­über­gangs fort. Der Ret­tungs­dienst brach­te den 20-Jäh­ri­gen zur Behand­lung von Prel­lun­gen und Schürf­wun­den ins Kli­ni­kum Kulm­bach. Die Kulm­ba­cher Poli­zei ermit­telt nun wegen des Ver­dachts der fahr­läs­si­gen Kör­per­ver­let­zung und Unfall­flucht. Auf­grund unter­schied­li­cher Anga­ben zum Pkw des Unfall­ver­ur­sa­chers suchen die Beam­ten auch nach Zeugen.

Per­so­nen, die Anga­ben zum Unfall­her­gang, ins­be­son­de­re zur Art des betei­lig­ten Pkws machen kön­nen, wen­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 an die Poli­zei Kulmbach.