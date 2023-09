Erin­ne­run­gen leben­dig hal­ten: Jüdi­sches Leben in Lich­ten­fels (Lichtenfels/​Oberfranken)

Ein ame­ri­ka­ni­scher Fil­me­ma­cher auf den Spu­ren der jüdi­schen Geschich­te: Ryoya Terao aus New York ist mit einer Lich­ten­fel­se­rin ver­hei­ra­tet und mit der Geschich­te Ober­fran­kens eng ver­bun­den. Die Wie­der­ent­deckung von jüdi­schen Füh­rer­schei­nen aus der NS-Zeit und ein dazu­ge­hö­ri­ges Schü­ler­pro­jekt fas­zi­nier­ten ihn so, dass er einen auf­wän­di­gen Doku­men­tar­film dar­über dreh­te – mit Zeit­zeu­gen, Schü­lern und Poli­ti­kern aus Lich­ten­fels und Umge­bung. Der Film wur­de inter­na­tio­nal auf Festi­vals gezeigt und mehr­fach aus­ge­zeich­net. Nun geht es in die näch­ste Film-Run­de. Das US-ame­ri­ka­ni­sche Dreh­team dreht Mit­te August meh­re­re Wochen in Lich­ten­fels und Umgebung.

Von Erfol­gen und Tra­gö­di­en: der Juden­weg bei Alten­kunst­adt (Altenkunstadt/​Oberfranken)

Die Grab­stei­ne auf dem jüdi­schen Fried­hof erzäh­len Geschich­ten aus der Regi­on am Ober­main. Von erfolg­rei­chen Fabri­kan­ten der Indu­stria­li­sie­rung. Vom Sab­bat in der jüdi­schen Fami­lie und von den Gefah­ren auf den soge­nann­ten „Juden­we­gen“. Hier waren frü­her Vieh­trei­ber und wohl­ha­ben­de Händ­ler unter­wegs. Vor­bei an den Ort­schaf­ten und deren Zoll­for­de­run­gen waren es schnel­le Ver­bin­dun­gen zwi­schen Stadt und Land.

200 Jah­re Stadt­brand in Hof: die Geburt des Bie­der­mei­er­vier­tels (Hof/​Oberfranken)

Im Jahr 1823 wur­den 90 Pro­zent der Häu­ser in der Stadt Hof durch ein Feu­er ver­nich­tet. Nach dem ver­hee­ren­den Brand errich­te­ten die Bür­ger ihre Häu­ser nach genau fest­ge­leg­ten Vor­ga­ben. Her­aus­ge­kom­men ist ein Vier­tel, das heu­te zu den größ­ten in sich geschlos­se­nen klas­si­zi­sti­schen Ensem­bles in ganz Deutsch­land zählt.

Gegen den Kli­ma­wan­del: eine Chan­ce für Moo­re (Schnee­berg, Weißenstadt/​Oberfranken)

Moo­re sind welt­weit von ele­men­ta­rer Bedeu­tung, wenn es dar­um geht den Kli­ma­wan­del zu brem­sen, denn Moo­re spei­chern viel CO2 und ver­hin­dern so, dass das Gas in die Atmo­sphä­re gelangt und die Kli­ma­er­wär­mung fort­schrei­tet. Im Fich­tel­ge­bir­ge ver­sucht man aktu­ell Moo­re, die einst trocken­ge­legt wur­den, wie­der zu reaktivieren.

Traum­gar­ten in Lan­gen­zenn (Langenzenn/​Mittelfranken)

Es ist das noch nicht voll­enden­te Lebens­werk von Karl-Heinz Götz. Ver­steckt im mit­tel­frän­ki­schen Lan­gen­zenn hat der Land­schafts­gärt­ner auf sei­nem 7.000 qm gro­ßen Grund­stück einen ganz beson­de­ren Gar­ten geschaf­fen. Baum- und Pflan­zen­ar­ten aus ver­schie­de­nen Tei­len der Welt ver­eint mit ein­zig­ar­ti­gen Kunstskulpturen.

Ein gro­ßes Ass in Sport (Stock­stadt am Main/​Unterfranken)

Von der Früh­för­de­rung, über die Schul­vor­be­rei­tung bis hin zur Ein­schu­lung – die Fran­ken­schau beglei­tet den blin­den Jun­gen Maks aus dem unter­frän­ki­schen Stock­stadt am Main nun schon fast sein hal­bes Leben lang. Heu­te ist Maks sie­ben Jah­re alt und hat in den letz­ten Wochen viel Neu­land betre­ten: Ob im Was­ser oder an Land. Blind Sport zu trei­ben ist eine gro­ße Her­aus­for­de­rung. Doch Maks schreckt vor nichts zurück: macht Sal­tos vom Becken­rand, lernt inner­halb von einer Woche Rad­fah­ren ohne Stütz­rä­der und ist beim Spon­so­ren­lauf an der Schu­le vor­ne mit dabei.

Chut­ney-Rezept zum Sel­ber­ma­chen (Nordheim/​Unterfranken)

Der Herbst kommt und damit die Zwetsch­ge­n­zeit. Im Sep­tem­ber machen vie­le Gast­hö­fe und Restau­rants mit, bei den Frän­ki­schen Zwetsch­ge­n­wo­chen. Und, wer auch mal etwas ande­res aus den Zwetsch­gen im Gar­ten machen möch­te als Zwetsch­ge­n­ku­chen, der bekommt in der Fran­ken­schau am Sonn­tag einen Tipp: Zwetsch­gen-Chut­ney süß-sau­er. Das Rezept gibt‘s wie immer auf der Homepage.

BR Fern­se­hen Frankenschau