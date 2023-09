Das 1. Sho­to­kan-Kara­te-Zen­trum Forch­heim bie­tet auch in den dies­jäh­ri­gen Som­mer­fe­ri­en mit sei­nem Feri­en­trai­nings­plan sei­nen Mit­glie­dern jeden Tag Gele­gen­heit, die Kennt­nis­se in die­ser Kampf­sport­art auf viel­fäl­ti­ge Wei­se wei­ter aus­zu­bau­en. Neben Kara­te, der Kampf­kunst mit den lee­ren Hän­den, wird auch Kobu­dō, die Kampf­kunst mit tra­di­tio­nel­len Bau­ern­waf­fen, trai­niert. Kara­te und Kobu­dō ent­wickel­ten sich auf der Insel Oki­na­wa über meh­re­re Jahr­hun­der­te par­al­lel und wur­den frü­her gemein­sam trai­niert. So ist es kein Wun­der, dass bei­de Kün­ste sehr ähn­li­che Stel­lun­gen, Angriffs- und Abwehr­tech­ni­ken enthalten.

Die bei­den Trai­ner Mar­kus Voll­may­er und Wil­fried Schnell haben sich zum Ziel gesetzt, inner­halb des Kara­te-Zen­trums die­se alte Tra­di­ti­on wie­der zu bele­ben und unter­rich­ten daher im Dojo in Hau­sen in zwei wöchent­li­chen Trai­nings­ein­hei­ten eine Grup­pe von Schü­le­rin­nen und Schü­lern jeden Alters, die Inter­es­se haben, ihre fun­dier­ten Kara­te-Kennt­nis­se um die tra­di­tio­nel­len Waf­fen aus Oki­na­wa zu ergänzen.

Auf natio­na­len und inter­na­tio­na­len Wochen­end­lehr­gän­gen kann die­se Sport­ler­grup­pe zudem ihr Kön­nen ver­tie­fen und auch zei­gen, dass der Land­kreis Forch­heim in der Lage ist, in die­ser Kampf­kunst ein anspruchs­vol­les Niveau zu errei­chen. Dies zeig­te sich ins­be­son­de­re durch die erfolg­rei­chen Gür­tel­prü­fun­gen der bei­den Trai­ner und der höchst­gra­du­ier­ten Schü­le­rin Gise­la Ung­lert-Stiel­per. Sie konn­ten alle drei die hoch­ran­gi­gen Prü­fer in Renn­in­gen (Baden-Würt­tem­berg) und Bus­so­len­go (Ita­li­en) mit dem Ergeb­nis ihres Flei­ßes überzeugen.

Wer selbst Inter­es­se hat, Kara­te zu erler­nen und damit die Grund­la­gen für Kobu­dō zu legen, sei auf die kom­men­den VHS-Kur­se im neu­en Schul­jahr hingewiesen.