Mun­te­res Scheibenschießen

Nach­dem das Spiel nach den ersten 20 Minu­ten noch rela­tiv aus­ge­gli­chen war, zogen die Wöl­fe im zwei­ten Spiel­ab­schnitt deut­lich davon. Im letz­ten Drit­tel schal­te­ten die Wöl­fe einen Gang zurück und die Gast­ge­ber kamen – auch begün­stigt durch vie­le Stra­fen gegen Selb – noch ein­mal auf drei Tore her­an. Letzt­end­lich war der Sieg und damit der Final­ein­zug für die Wöl­fe durch­aus ver­dient. Der mor­gi­ge Geg­ner wird zwi­schen den Heil­bron­ner Fal­ken und den Unter­land Cava­liers ausgespielt.

Tor­rei­cher Beginn

Bereits im ersten Drit­tel fie­len die Tore wie rei­fe Früch­te. Den Beginn mach­te nach 22 Sekun­den Miglio, der aus der eige­nen Ver­tei­di­gungs­zo­ne von McN­eill geschickt wur­de und die Schei­be durch Eisen­huts Hosen­trä­ger zum 0:1 ver­senk­te. Doch nur ein­ein­halb Minu­ten spä­ter stell­te Stlou­kal nach Vor­ar­beit von Micul­ka den Spiel­stand auf 1:1. In der 4. Spiel­mi­nu­te war es dann Wöl­fe-Stür­mer Gel­ke, der sich gegen einen Deg­gen­dor­fer Ver­tei­di­ger durch­tank­te und die Schei­be am jun­gen Deg­gen­dor­fer Goa­lie vor­bei zum 1:2 ein­netz­te. Nun beru­hig­te sich das Spiel etwas. Selb die domi­nie­ren­de Mann­schaft, die zwi­schen­zeit­lich durch Kruminsch noch mit einem Pfo­sten­tref­fer auf­war­ten konn­te. Doch auch die Deg­gen­dor­fer tauch­ten ein ums ande­re Mal gefähr­lich vor Bit­zer auf, vor allem wenn der frü­he­re Sel­ber Micul­ka auf dem Eis stand. Der tech­nisch star­ke Deutsch-Tsche­che war es dann auch, der in der 17. Minu­te den Sel­ber Tor­hü­ter narr­te und für die Gast­ge­ber aus­glich. 50 Sekun­den spä­ter sorg­te Knack­stedt mit einem stram­men Schuss für die erneu­te Wöl­fe-Füh­rung. Ob der Puck tat­säch­lich hin­ter der Tor­li­nie war, muss aller­dings nach Stu­di­um der Video­bil­der bezwei­felt werden.

Wöl­fe zie­hen davon

Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt agier­ten die Sel­ber Wöl­fe etwas kon­zen­trier­ter in der Defen­si­ve und setz­ten in der Offen­si­ve eini­ge Wir­kungs­tref­fer. Bereits 21 Sekun­den nach der Pau­se ließ Leit­wolf Hörd­ler sein Rudel jubeln: Der Schuss von der blau­en Linie rutsch­te dem Deg­gen­dor­fer Goa­lie zum 2:4 durch. Durch wei­te­re Tref­fer von Peter (in Über­zahl) und McN­eill zogen die Wöl­fe zwi­schen­zeit­lich mit 2:6 davon. Als Van­tuch die Straf­bank drück­te, ver­kürz­te Stlou­kal mit einem stram­men Schuss auf 3:6. Davon unbe­ein­druckt setz­ten die Wöl­fe wei­ter in der Offen­si­ve ihre Akzen­te: Miglio stell­te in der 30. Minu­te nach schö­ner Vor­ar­beit von McN­eill auf 3:7, ehe Hörd­ler kurz vor der Pau­sen­si­re­ne bei zah­len­mä­ßi­ger Über­le­gen­heit von der blau­en Linie gar das 3:8 erzielte.

Wöl­fe schal­ten zurück

Im letz­ten Drit­tel schal­te­ten die Sel­ber Wöl­fe einen Gang zurück. Dies wuss­ten die Gast­ge­ber, die trotz des zwi­schen­zeit­lich hohen Rück­stands nicht auf­steck­ten, aus­zu­nut­zen. In der 42. Minu­te nutz­te Dusek eine Hin­aus­stel­lung gegen Van­tuch zum 4:8. Nach­dem in der 47. Bit­zer her­vor­ra­gend gegen Dusek pariert hat­te, spiel­ten sich vogel­wil­de Sze­nen ab. Selb agier­te in Unter­zahl und kam inner­halb weni­ger Sekun­den durch Knack­stedt, Miglio und Schwam­ber­ger durch Allein­gän­ge zu Tor­chan­cen. Zwei­mal reagier­te Eisen­hut her­vor­ra­gend, Miglio zog die Schei­be am Tor vor­bei. Den Schluss­punkt setz­te Gul­da, der den vie­len Ver­kehr vor Bit­zer aus­nut­zen konn­te, zum 5:8.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik