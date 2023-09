Die Gelb­mar­kie­run­gen für die Ver­kehrs­ver­su­che in der Fried­rich­stra­ße und am Mar­kus­platz wer­den in der Woche vom 4. bis 8. Sep­tem­ber 2023 erneu­ert. Aus die­sem Grund kann es am Mon­tag, 4. Sep­tem­ber, und Diens­tag, 5. Sep­tem­ber, im Bereich Kapu­zi­ner­stra­ße und Mar­kus­platz tem­po­rär zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen kom­men. Die Mar­kie­rungs­ar­bei­ten wer­den ab Mitt­woch, 6. Sep­tem­ber, bis vor­aus­sicht­lich Ende der Woche in der Fried­rich­stra­ße fort­ge­setzt. Dort sind kur­ze Teil­sper­run­gen des stadt­ein­wärts geführ­ten Kfz-Ver­kehrs erfor­der­lich. Eine Umfah­rung der betrof­fe­nen Stra­ßen wird für die Dau­er der Arbei­ten empfohlen.

Da die Arbei­ten stark wit­te­rungs­ab­hän­gig sind, kann sich der genann­te Zeit­raum noch kurz­fri­stig verschieben.