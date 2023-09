Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

Am Frei­tag­abend gerie­ten zwei Män­ner in einer Bam­ber­ger Knei­pe in Streit. Nach einem Schlag mit einem Bier­krug ermit­teln Staats­an­walt­schaft und Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg wegen ver­such­ten Totschlags.

Aus unbe­kann­tem Grund gerie­ten am Frei­tag­abend, gegen 23 Uhr, zwei Män­ner in einer Knei­pe in der Kle­ber­stra­ße anein­an­der. In Fol­ge des Streits soll ein 41-Jäh­ri­ger zu einem Maß­krug gegrif­fen und ihn sei­nem 40-jäh­ri­gen Kon­tra­hen­ten ins Gesicht geschla­gen haben. Der lee­re Krug zer­brach dabei und der 40-Jäh­ri­ge erlitt mit­tel­schwe­re Gesichts­ver­let­zun­gen. Glück­li­cher­wei­se bestand kei­ne Lebens­ge­fahr und der Ver­letz­te konn­te das Kran­ken­haus nach sei­ner Behand­lung wie­der verlassen.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg wur­de der 41-jäh­ri­ge Tat­ver­däch­ti­ge am Sams­tag­nach­mit­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ Haft­be­fehl, setz­te ihn jedoch, eben­falls auf Antrag der Staats­an­walt­schaft, gegen geeig­ne­te Auf­la­gen außer Vollzug.

War­um es zu der Aus­ein­an­der­set­zung gekom­men war, ist noch nicht zwei­fels­frei klar. Zwar stam­men die Streit­häh­ne bei­de aus Bam­berg, waren sich aber bis zu ihrem Auf­ein­an­der­tref­fen gänz­lich unbekannt.

Die Staats­an­walt­schaft Bam­berg und die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­teln in dem Fall und suchen Tat­zeu­gen. Wenn Sie den Streit oder die Tat beob­ach­ten konn­ten, mel­den Sie sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.