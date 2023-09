Jür­gen Dün­kel, Vor­stand der VR Bank Bay­reuth-Hof eG begrüß­te Ingrid Hein­rit­zi-Mar­tin, Vor­sit­zen­de der Tafel Bay­reuth, in der Haupt­stel­le der Bank. Der Anlass für das Tref­fen war die Über­ga­be eines Schecks in Höhe von 10.000 Euro an den gemein­nüt­zi­gen Ver­ein. Jür­gen Dün­kel erklär­te: „Die­se Spen­de über­ge­ben wir im Namen unse­rer Mit­glie­der, die in die­sem Jahr ihr 40-jäh­ri­ges Jubi­lä­um bege­hen. So tra­gen unse­re lang­jäh­ri­gen Mit­glie­der zur Unter­stüt­zung des wert­vol­len Enga­ge­ments der Tafel Bay­reuth bei. Auch die Hofer Tafel wird mit einer 10.000 Euro Spen­de in bedacht.“

Seit den Coro­na­jah­ren ver­zich­tet die Bank auf eine Ein­la­dung der Mit­glie­der, die ein run­des Jubi­lä­um mit 40 Jah­ren oder mehr bege­hen. Statt­des­sen unter­stützt die Bank auch in die­sem Jahr im Namen der Jubi­la­re eine Insti­tu­ti­on, deren ehren­amt­li­che Arbeit eine hohe gesell­schaft­li­che Bedeu­tung hat.

Ingrid Hein­rit­zi-Mar­tin bedank­te sich für die Zuwen­dung, die in die Anschaf­fung einer neu­en Tief­kühl­zel­le fließt. Sie sagt: „Wir sind auf frei­wil­li­ge Hel­fer und Spen­den ange­wie­sen. Wir sehen, dass sich die stei­gen­den Lebens­hal­tungs­ko­sten direkt auf die Nach­fra­ge nach kosten­gün­sti­gen Lebens­mit­teln aus­wirkt. Die Zahl unse­rer Kun­den nimmt kon­ti­nu­ier­lich zu. Wir freu­en uns sehr über die Unter­stüt­zung.“ Sie betont, die Idee der Tafel: Hil­fe zur Selbsthilfe.

Gegrün­det wur­de die Tafel Bay­reuth e.V. (als Bay­reu­ther Tafel e.V.) im Juli 2004. Im April 2021 erfolg­te der Umzug in die neu­en Räum­lich­kei­ten in der Justus-Lie­big-Stra­ße 3b. Der jet­zi­ge Laden bie­tet den Hel­fern erst­klas­si­ge Arbeits­be­din­gun­gen, denn alle Räu­me und das Lager, inklu­si­ve Kühl- und Gefrier­zel­len, lie­gen auf einer Ebe­ne und die Ware kann, selbst in grö­ße­ren Gebin­den, mit Hub- oder Roll­wa­gen bewegt wer­den. Im hin­te­ren Bereich des Gebäu­des fin­det sich genü­gend Arbeits- und Lager­flä­che, um die Lebens­mit­tel­aus­ga­ben sorg­fäl­tig und unter hygie­nisch ein­wand­frei­en Bedin­gun­gen vor­zu­be­rei­ten. Die Zahl der Kun­den hat im Lau­fe der Jah­re ste­tig zuge­nom­men und die Tafel Bay­reuth unter­stützt, mit Hil­fe vie­ler Spen­der und Lie­fe­ran­ten, heu­te ca. 1.100 Per­so­nen pro Woche mit Lebensmitteln.

Jedes Jahr ver­teilt die VR Bank Bay­reuth-Hof eG rund 300.000 Euro Spen­den­gel­der. Ermög­licht wird die­se Sum­me durch das Gewinn­spa­ren. Dabei wird das Zurück­le­gen klei­ner Spar­be­trä­ge mit einer Lot­te­rie ver­bun­den und somit attrak­ti­ver gemacht. Der VR Gewinn­spar­ver­ein Bay­ern eV ist eine Ein­rich­tung der Volks­ban­ken. Je Los wan­dern 25 Cent in die Spen­den­töp­fe der VR Ban­ken und flie­ßen als Unter­stüt­zung in die Regi­on zurück.