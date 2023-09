Der Kreis­ver­band Bay­reuth Land von Bünd­nis 90 / die Grü­nen wird am 9. Sep­tem­ber von 12–14 Uhr mit einem Info­stand am Schön­grund­see in Pot­ten­stein ver­tre­ten sein. Die baye­ri­sche Spit­zen­kan­di­da­tin Katha­ri­na Schul­ze und der regio­na­le Land­tags-Direkt­kan­di­dat Tim Pagent, sowie Susan­ne Bau­er, die für den Bezirks­tag kan­di­diert, ste­hen dabei für Gesprä­che und Aus­tausch zur Ver­fü­gung. Bei schlech­tem Wet­ter ist der Stand auf dem Park­platz der Teu­fels­höh­le zu finden.