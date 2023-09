End­lich ist es wie­der soweit. Pünkt­lich nach zwei Jah­ren öff­net das Zir­kArt Festi­val sei­ne Tore. Unter der neu­en Künst­le­ri­schen Lei­tung des Festi­vals, Mat­thi­as Romir, ist es gelun­gen, Künst­le­rin­nen und Künst­ler aus der gan­zen Welt zu holen. So kann man an allen drei Tagen bis zu drei ver­schie­de­ne Show­blöcke besu­chen und von Slap­stick und Clow­ne­rie über Jon­gla­ge und Arti­stik bis hin zu beein­drucken­den Tra­pez­num­mern alles genie­ßen, was den zeit­ge­nös­si­schen Zir­kus ausmacht.

Und weil nach der coro­nabe­ding­ten klei­ne­ren Ver­si­on 2021 die Festi­val­at­mo­sphä­re wie­der in den Mit­tel­punkt rückt bleibt auch Zeit zwi­schen den ein­zel­nen Dar­bie­tun­gen um bei Speis und Trank zu ent­span­nen und das umfang­rei­che Rah­men­pro­gramm zu genießen.

Alle Infos zu den ein­zel­nen Dar­bie­tun­gen, Ver­an­stal­tungs­blöcken und Tickets fin­det man unter www​.jtf​.de/​z​i​r​k​art.

Zir­kArt Festi­val 2023