Die Außen­stel­le Bay­reuth der Auto­bahn GmbH lässt die Asphalt­fahr­bahn zwi­schen den Anschluss­stel­len Unter­sie­mau und Röden­tal in bei­den Fahrt­rich­tun­gen erneu­ern. Hier­für ist eine Sper­rung der Anschluss­stel­le Ebers­dorf b. Coburg in Fahrt­rich­tung Suhl vom 04.09.2023 um 20 Uhr bis 22.09.2023 um ca. 23 Uhr erforderlich.

Nach­dem mit der Umle­gung des Ver­kehrs in Rich­tung Suhl auf die Rich­tungs­fahr­bahn Nürn­berg bereits die zwei­te Hälf­te der Haupt­pha­se der Erhal­tungs­maß­nah­me begann, ist nun eine Sper­rung der AS Ebers­dorf b. Coburg der Rich­tungs­fahr­bahn Suhl vom Mon­tag, den 04.09.2023 um 20 Uhr bis Frei­tag, den 22.09.2023 um ca. 23 Uhr nötig. Ein- und Aus­fahrts­ast der Rich­tungs­fahr­bahn Nürn­berg ste­hen in die­sem Zeit­raum wei­ter­hin zur Verfügung.

Die Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den gebe­ten auf benach­bar­te Anschluss­stel­len aus­zu­wei­chen und die aus­ge­schil­der­ten Umlei­tungs­emp­feh­lun­gen vor Ort zu beachten.

Für die auf­tre­ten­den Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.