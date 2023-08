Akteu­re im Land­kreis Kro­nach haben sich erst­mals zusam­men­ge­schlos­sen, um ihre Ange­bo­te gemein­sam zu bewer­ben und der The­ma­tik Demenz somit mehr Prä­senz zu ver­lei­hen. Das Ergeb­nis ist ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm, das anläss­lich der 4. Baye­ri­schen Demenzwo­che vom 15. bis 24. Sep­tem­ber für Betrof­fe­ne und Inter­es­sier­te Anre­gun­gen und Aus­tausch bietet.

Land­rat Klaus Löff­ler begrüßt die­se Initia­ti­ve und betont: „Es freut mich, dass der Fokus der Demenzwo­che in die­sem Jahr – neben der klas­si­schen Infor­ma­ti­on – auch auf Akti­vi­tä­ten gemein­sam mit Demenz­kran­ken liegt. Ich dan­ke allen Betei­lig­ten für ihr außer­or­dent­li­ches Enga­ge­ment, das für alle Betrof­fe­nen in den unter­schied­lich­sten Berei­chen eine wert­vol­le Hil­fe im Umgang mit die­ser zwei­fels­oh­ne her­aus­for­dern­den The­ma­tik darstellt.“

Was all­ge­mein als „Demenz“ bekannt ist, meint eigent­lich ver­schie­de­ne demen­zi­el­le Krank­heits­bil­der. Die­sen ist gemein, dass sie zu einer Ver­schlech­te­rung des gei­sti­gen Zustands füh­ren, allen vor­an zur Abnah­me der Gedächt­nis­lei­stung. Ange­sichts der Alte­rung der Gesell­schaft wird es in Bay­ern künf­tig immer mehr Demenz­kran­ke geben: Waren in 2022 laut Daten des Baye­ri­schen Lan­des­am­tes für Gesund­heit und Lebens­mit­tel­si­cher­heit rund 270.000 Per­so­nen in Bay­ern erkrankt, so wer­den für 2030 bereits 300.000 und für 2040 380.000 Erkrank­te prognostiziert.