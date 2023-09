Hoch­ran­gi­ger Besuch im Medi­cal Val­ley Cen­ter Forch­heim: Klaus Holet­schek, Baye­ri­scher Staats­mi­ni­ster für Gesund­heit und Pfle­ge, stat­te­te der dort ansäs­si­gen Pro­Ca­re­ment GmbH zusam­men mit MdL Micha­el Hof­mann einen Besuch ab. Im Mit­tel­punkt des Aus­tauschs stand eine Bewer­tung der Chan­cen digi­ta­ler Gesund­heits­an­wen­dun­gen (DiGA).

Das Forch­hei­mer Unter­neh­men Pro­Ca­re­ment bie­tet mit sei­ner App Pro­Herz die erste kar­dio­lo­gi­sche DiGA in Deutsch­land an, die allen Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten mit Herz­schwä­che als App auf Rezept ver­schrie­ben kann. Um die erfolg­rei­che Ein­füh­rung von DIGA und die dafür not­wen­di­gen poli­ti­schen Rah­men­be­din­gun­gen ging es in der Dis­kus­si­on zwi­schen Ver­tre­tern von Pro­Ca­re­ment und Staats­mi­ni­ster Holet­schek sowie MdL Micha­el Hofmann.

Klaus Holet­schek beton­te: „Ich freue mich, dass wir in Bay­ern auch im Medi­zin­be­reich Vor­rei­ter bei inno­va­ti­ven Ideen und Unter­neh­mer­geist sind. Die Ent­wick­lung der App ‚Pro­Herz‘ durch das Unter­neh­men Pro­Ca­re­ment ist ein Bei­spiel dafür: Die App ist im Fach­be­reich Kar­dio­lo­gie die erste vom Bun­des­amt für Arz­nei­mit­tel und Medi­zin­pro­duk­te zuge­las­se­ne digi­ta­le Gesund­heits­an­wen­dung in Deutsch­land, kurz DiGA. Die Anwen­dung ist ein digi­ta­ler The­ra­pie­be­glei­ter für Pati­en­ten mit Herzinsuffizienz.“

Jörg Trink­wal­ter, CFO bei Pro­Ca­re­ment: „Wir freu­en uns sehr über die­sen hoch­ran­gi­gen Besuch und die Dis­kus­sio­nen. Uns eint unser gemein­sa­mes Bestre­ben, die Gesund­heits­ver­sor­gung von Herz­pa­ti­en­ten wei­ter zu ver­bes­sern – immer in Ergän­zung zu den exi­stie­ren­den ambu­lan­ten und sta­tio­nä­ren Struk­tu­ren. Digi­ta­le Instru­men­te wie unse­re App Pro­Herz kön­nen hier wert­vol­le Bei­trä­ge lei­sten, ins­be­son­de­re auch in länd­li­chen Regio­nen. Mit unse­rer App Pro­Herz kön­nen wir Men­schen mit Herz­schwä­che unter­stüt­zen, ihre Gesund­heit selbst­stän­dig zu kon­trol­lie­ren und immer im Blick zu behalten.“

Über Pro­Ca­re­ment GmbH

Die Pro­Ca­re­ment GmbH in Forch­heim hat sich auf die Ent­wick­lung digi­ta­ler Lösun­gen im Medi­zin­be­reich spe­zia­li­siert, mit denen Patient:innen beim Selbst­ma­nage­ment ihrer chro­ni­schen Erkran­kun­gen unter­stützt wer­den. Die hier ent­wickel­te App „Pro­Herz“ wird in tele­me­di­zi­ni­schen Zen­tren ein­ge­setzt und wur­de im Mai 2023 als erste digi­ta­le Gesund­heits­an­wen­dung (DiGA) für Men­schen mit Herz­schwä­che zer­ti­fi­ziert. Pro­Herz ist als „App auf Rezept“ ver­schreib­bar. Das Unter­neh­men wur­de 2019 im Medi­cal Val­ley Forch­heim als Start-up gegrün­det. In inter­dis­zi­pli­nä­ren Teams arbei­ten heu­te mehr als 30 Expert:innen aus Medi­zin, Pfle­ge, IT, Wirt­schaft und Zulas­sung eng zusammen.