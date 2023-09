Zeit­wei­se Sper­rung in der Alter­lan­ger Straße

Die Alter­lan­ger Stra­ße muss zwi­schen der Schin­ne­rer- und der Spitz­weg­stra­ße (Höhe Anwe­sen Nr. 49) von Mon­tag bis Don­ners­tag, 4. bis 7. Sep­tem­ber, sowie von Mon­tag bis Don­ners­tag, 11. bis 14. Sep­tem­ber, tags­über immer wie­der gesperrt wer­den. Der Grund ist eine Bau­stel­le samt Mobil­kran­stel­lung. Fuß­gän­ger kön­nen die Arbeits­stel­le auch wäh­rend der Arbei­ten jeder­zeit passieren.

Staats­stra­ße Frau­en­au­rach-Neu­ses: Ein­engung bei Autobahnunterführung

Die Staats­stra­ße zwi­schen Frau­en­au­rach und Neu­ses ist im Bereich der Auto­bahn­un­ter­füh­rung von Mon­tag, 4. Sep­tem­ber, bis Don­ners­tag, 7. Sep­tem­ber, nur ein­ge­engt befahr­bar. Wie das städ­ti­sche Refe­rat für Pla­nen und Bau­en mit­teilt, wer­den im Rah­men der Arbei­ten an der Auto­bahn A3 die Fahr­spur Rich­tung Her­zo­gen­au­rach am Mon­tag und Diens­tag sowie die Fahr­spur Rich­tung Erlan­gen am Mitt­woch und Don­ners­tag gesperrt.

Klo­ster­mühl­steg noch bis 16. Sep­tem­ber gesperrt

Der Klo­ster­mühl­steg in Frau­en­au­rach muss noch bis Sams­tag, 16. Sep­tem­ber, gesperrt blei­ben. Dar­über infor­mier­te das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt. Am Steg wer­den die Gelän­der saniert. Info: www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.