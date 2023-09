Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. In der Nacht vom 26. Auf den 27.08.2023 ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter ein im Bereich der Fische­rei ver­sperr­tes Her­ren­fahr­rad. Hin­wei­se zum Tat­her­gang wer­den bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter Tel. 0951/9129–210 entgegengenommen.

BAM­BERG. Am 24.08.2023 wur­de vor einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Eichen­dorff­stra­ße eine vor der Ein­gangs­tü­re depo­nier­te Waren­sen­dung im Wert von 100€ von einem bis­lang unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Die­se war zuvor vom Paket­bo­ten dort abge­legt wor­den. Hin­wei­se auf den Ver­bleib des Pakets nimmt die Ermitt­lungs­grup­pe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter Tel. 0951/9129–210 entgegen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BAM­BERG. Am 31.08.2023 wur­de im Zeit­raum von 05:30 Uhr bis ca. 13:30 Uhr auf einem Park­platz am Bör­stig ein grau­er Pkw, Renault durch Krat­zer an der Bei­fah­rer­sei­te beschä­digt. Dem Fahr­zeug­hal­ter ent­stand ein Scha­den von über 500€. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter Tel. 0951/9129–210 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt zu melden.

BAM­BERG. Eine wei­te­re Sach­be­schä­di­gung an einem in der Hain­stra­ße gepark­ten Pkw ereig­ne­te sich am 30.08.2023 im Zeit­raum 08:45- ca. 13:00 Uhr.

Hier wur­de die Bei­fah­rer­sei­te eines sil­ber­nen VW mit was­ser­fe­stem Edding groß­flä­chig beschmiert.

Zeu­gen­hin­wei­se bit­te tele­fo­nisch unter 0951/9129–210 an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt.

BAM­BERG. In der Nacht vom 30. auf den 31.08.2023 wur­de im Stadt­teil Wunderburg/​Gereuth in der Nürn­ber­ger Stra­ße ein Hof­tor mit Graf­fi­ti besprüht. Dem Eigen­tü­mer ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 500€. Hin­wei­se auf den bis­lang unbe­kann­ten Täter wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter Tel. 0951/9129–210 entgegengenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

ZAP­FEN­DORF. Unbe­kann­te ent­wen­de­ten im Zeit­raum von 28.08. bis 31.08. die bei­den Kenn­zei­chen eines gel­bes Hyun­dai. Die­ser war zur Tat­zeit an einem Pend­ler­park­platz geparkt. Der Dieb­stahl wur­de gegen 11:30 Uhr fest­ge­stellt. Etwa zur glei­chen Tat­zeit, am 31.08. zwi­schen 6 und 19 Uhr, wur­den in Unter­haid am Pend­ler­park­platz eben­falls bei­de Kenn­zei­chen eines wei­ßen Audi entwendet.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

HIRSCHAID. Am Don­ners­tag­abend kam es in Hirschaid zu einem Ver­kehrs­un­fall. Gegen 18:20 Uhr fuhr eine 23 Jäh­ri­ge Audi-Fah­re­rin an ein Stopp­schild her­an und über­sah einen von rechts kom­men­den 38-Jäh­ri­gen VW-Fah­rer. Es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge, bei dem ein Sach­scha­den von ins­ge­samt ca. 10.000 Euro ent­stand. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.

BREI­TEN­GÜß­BACH. Am Don­ners­tag kam es im Bereich Brei­ten­güß­bach zu einem Wild­un­fall mit einem Reh. Der 56-jär­hi­ger Fah­rer eines BMW stieß hier mit dem Wild­tier zusam­men und fuhr im Anschluss wei­ter, ohne sich um das Tier zu küm­mern und die Unfall­stel­le abzu­si­chern. Die­ses blieb ver­letzt auf der Fahr­bahn lie­gen. Hier­durch muss­te ein spä­ter vor­bei­fah­ren­der Audi so stark abbrem­sen, dass ein nach­fol­gen­der Seat-Fah­rer von hin­ten auf den Audi auf­fuhr. Da den BMW-Fah­rer letzt­lich doch Gewis­sens­bis­se plag­ten, kam er zur Unfallört­lich­keit zurück. Die Poli­zei prüft u.a. Ver­stö­ße gegen das Tier­schutz­ge­setz, da er wegen dem ver­letz­ten Tier nicht umge­hend die Poli­zei verständigte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Fuß­strei­fe stellt Rausch­gift sicher

BAY­REUTH. Im Rah­men einer Fuß­strei­fe stell­ten Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth im Hof­gar­ten Rausch­gift sicher. Ein 39-Jäh­ri­ger muss sich nun straf­recht­lich verantworten.

Neben der Prä­senz im inner­städ­ti­schen Bereich ste­hen auch Nah­erho­lungs­ge­bie­te wie der Hof­gar­ten im Fokus des poli­zei­li­chen Strei­fen­dien­stes. So kon­trol­lier­ten die Beam­ten gegen 13 Uhr den 39-jäh­ri­gen Mann vor dem Son­nen­tem­pel im Hof­gar­ten. Bei der Durch­su­chung fan­den die Beam­ten gerin­ge Men­gen Cry­stal und Haschisch. Das Rausch­gift stell­ten die Poli­zi­sten sicher und lei­te­ten gegen den Bay­reu­ther Ermitt­lun­gen nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ein.

Unver­schäm­ter Seni­or im Landesgartenschaugelände

BAY­REUTH. Am Mitt­woch, 30.08.2023, gegen 17:00 Uhr, ging eine jun­ge Frau mit ihrem Hund in den Wil­hel­mi­ne­nau­en Gas­si. Im Bereich des Ora­to­ri­ums saß ein Mann auf der Park­bank und sprach die Spa­zier­gän­ge­rin unver­mit­telt mit einer sexu­ell anzüg­li­chen Bemer­kung an. Die ver­un­si­cher­te Frau ging zügig wei­ter und ver­stän­dig­te den Poli­zei­not­ruf. Die Strei­fe konn­te den Mann im Rah­men der Fahn­dung nicht mehr fin­den. Gesucht wird nach einem Mann, ca. 75 Jah­re alt, ca. 180 cm groß, schlank, euro­päi­sches Aus­se­hen, frän­ki­scher Sprach­ein­schlag, Bril­len­trä­ger, gro­ße Nase, beklei­det mit bei­ger Herbst­jacke und einem schwar­zen Schlauch­schal. Soll­ten Sie sach­dienst­li­che Hin­wei­se dazu haben, wen­den Sie sich bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt, Tel. 0921/506‑2130.

Dieb­stahl von hoch­wer­ti­ger Fahr­zeug­tei­le im Industriegebiet

BAY­REUTH. Unbe­kann­te Täter bau­ten bei ins­ge­samt fünf Neu­fahr­zeu­gen, die sich auf einem gesi­cher­ten Fir­men­ge­län­de im Indu­strie­ge­biet Bay­reuth befan­den, die Kata­ly­sa­to­ren aus. So ent­stand ein Beu­te­scha­den von 18.000 Uhr. Soll­ten Sie im Zeit­raum 23. bis 31.08.2023 ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen im Bereich der Chri­sti­an-Rit­ter-von-Lang­hein­rich-Stra­ße gemacht haben, wen­den Sie sich bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt, Tel. 0921/506‑2130.

Land­kreis Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bruch in Ein­fa­mi­li­en­haus – Zeugenaufruf

ECKERS­DORF, LKR. BAY­REUTH. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag bra­chen Unbe­kann­te in ein Haus in Eckers­dorf ein und stah­len Schmuck und eine Schreck­schuss­pi­sto­le. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth sucht Zeugen.

Am Don­ners­tag, zwi­schen 9 Uhr und 11.15 Uhr, nutz­ten Ein­bre­cher die Abwe­sen­heit der Bewoh­ner und ver­schaff­ten sich gewalt­sam Zutritt zu einem Ein­fa­mi­li­en­haus in der Rosen­stra­ße. Dort durch­wüh­len sie die Räum­lich­kei­ten und stah­len Schmuck sowie eine Schreck­schuss­pi­sto­le im Gesamt­wert eines nied­ri­gen vier­stel­li­gen Betra­ges. Zudem hin­ter­lie­ßen sie einen Sach­scha­den von rund 300 Euro und flüch­te­ten im Anschluss unerkannt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeu­gen. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kri­po Bayreuth.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Gefähr­li­cher Ein­griff in den Stra­ßen­ver­kehr mit Körperverletzung

Pretz­feld. Am spä­ten Don­ners­tag­abend war ein 20-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer von Kirch­eh­ren­bach in Rich­tung Pretz­feld unter­wegs. Auf Höhe Altreuth wur­de er von einem grü­nen Laser­poin­ter geblen­det, sodass er kurz­zei­tig Schmer­zen in den Augen erlitt und sein Fahr­zeug stark abbrem­sen muss­te. Eine unbe­kann­te Per­son bedien­te den Laser­poin­ter ver­mut­lich im Bereich Pretz­feld-Ost. Die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se zur Ermitt­lung des Täters.

Unfall­flucht

Igens­dorf. Auf einem Super­markt­park­platz in der Forch­hei­mer Stra­ße stell­te eine 27-jäh­ri­ge Ein­käu­fe­rin am Mitt­woch eine Ein­del­lung sowie Krat­zer an der rech­ten Sei­te ihres Seat fest. Ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer stieß ver­mut­lich durch das Öff­nen sei­ner Fahr­zeug­tü­re gegen den Seat und ent­fern­te sich anschlie­ßend vom Park­platz, ohne den Vor­fall zu mel­den oder auf die Geschä­dig­te zu war­ten. Die Poli­zei Eber­mann­stadt nimmt Hin­wei­se von Zeu­gen ent­ge­gen, die beob­ach­ten konn­ten, dass am Mitt­woch zwi­schen elf und zwölf Uhr ein grau­er Seat Leon beschä­digt wur­de. Die Scha­dens­hö­he liegt bei 500 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. Don­ners­tag­nacht gegen 22:50 Uhr wur­de ein 20-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer in der Ade­nau­er­al­lee einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­ten die Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen wahr­neh­men. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Dro­gen­test ver­lief posi­tiv auf THC, wes­halb dem 20-Jäh­ri­gen die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de. Ein ent­spre­chen­des Ermitt­lungs­ver­fah­ren wur­de eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels / Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Hör­ge­rä­te gestohlen

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Wäh­rend sei­nes Auf­ent­halts in der Ober­main­ther­me wur­den einem Rent­ner am Don­ners­tag sei­ne Hör­ge­rä­te im Wert von 4.000 Euro aus sei­ner Bade­ta­sche gestoh­len. Nähe­re Ein­zel­hei­ten zum Dieb­stahl lie­gen der­zeit nicht vor. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Täter erbit­ten die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels (09571/9520–0) oder die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0.