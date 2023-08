Nicht nur in Ober­fran­ken – in allen sie­ben Bezir­ken des Frei­staats hat die 2020 gegrün­de­te Basis­de­mo­kra­ti­sche Par­tei Deutsch­land die Hür­de der vor­ge­schrie­be­nen Unter­stüt­zungs­un­ter­schrif­ten über­sprun­gen, so dass sie bei den baye­ri­schen Land­tags- und Bezirks­tags­wah­len im Okto­ber in ganz Bay­ern wähl­bar ist. Wil­ly Kün­zel wird als Direkt­kan­di­dat für die Land­tags­wahl im Stimm­kreis Bam­berg-Stadt antreten.

Kün­zel ist im Zusam­men­hang der Pro­te­ste gegen die Coro­na-Maß­nah­men 2021 in die­Ba­sis ein­ge­tre­ten und setzt sich ein für eine umfas­sen­de Auf­ar­bei­tung der Coro­na­po­li­tik, freie Impf­ent­schei­dung, Mei­nungs- und Wis­sen­schafts­frei­heit und Unab­hän­gig­keit der Medi­en, gegen eine Ein­engung des Mei­nungs­kor­ri­dors auf ver­meint­lich alter­na­tiv­lo­se Lösun­gen, gegen die Lob­by­macht der Kon­zer­ne und für akti­ve Frie­dens­po­li­tik und einen acht­sa­men Umgang miteinander.

Auf­bau­end auf ihren vier Grund­sät­zen Frei­heit, Macht­be­gren­zung, Acht­sam­keit und Schwarm­in­tel­li­genz for­dert die Par­tei die­Ba­sis die Ach­tung der Grund­rech­te, das Ver­bot von Waf­fen­lie­fe­run­gen, die jeder­zei­ti­ge Abwahl­mög­lich­keit von Poli­ti­kern und deren per­sön­li­che Haf­tung für grob fahr­läs­si­ge Fehlentscheidungen.