Wie mehr­fach berich­tet lau­fen seit 2020 in Ecken­haid umfang­rei­che Maß­nah­men zur Redu­zie­rung des Fremd­was­sers in den Schmutz­was­ser­ka­nä­len und zur Sanie­rung der Was­ser­lei­tun­gen. Zeit­gleich dazu erfolgt der Aus­bau der Breit­band­ver­sor­gung. Aktu­ell sanie­ren die Gemein­de und der Was­ser­zweck­ver­band den Kanal und Trink­was­ser­lei­tun­gen in der Sude­ten­stra­ße und an der Ein­mün­dung der Kreis­stra­ße Sand­stra­ße. Spä­ter fol­gen die Arbei­ten für die Ener­gie- und Breit­band­ver­sor­gung, bevor abschlie­ßend die Stra­ßen­ober­flä­che neu­ge­stal­tet wer­den kann.

Auf­grund des bau­li­chen Zustan­des der Sude­ten­stra­ße steht die­se als näch­ste Stra­ße in Ecken­haid zur Sanie­rung an. Zeit­punkt und Art der Gestal­tung müs­sen dafür noch vom Markt­ge­mein­de­rat fest­ge­legt wer­den. Wie in ver­gleich­ba­ren Fäl­len erfolgt dies in Abstim­mung mit den betrof­fe­nen Anliegern.

Gera­de in der Sude­ten­stra­ße brin­gen die Bau­ar­bei­ten beson­de­re Her­aus­for­de­run­gen mit sich: Dort befin­det sich nicht nur eine Hal­te­stel­le des ÖPNV, deren bar­rie­re­frei­er Aus­bau geplant ist, wegen der angren­zen­den Kreis­stra­ßen ist auch eine beson­ders enge Abstim­mung mit dem Land­rats­amt Erlan­gen-Höch­stadt nötig.

Wegen der Arbei­ten sind die Kreu­zung Sand-/Su­de­ten­stra­ße und Tei­le der Sude­ten­stra­ße gesperrt. Der Ver­kehr wird über die Gar­ten­stra­ße und die Ecken­bach­stra­ße umge­lei­tet. Die Müll­ton­nen wer­den von den Anlie­gern wie üblich zur Ent­lee­rung an ihre Grund­stücks­gren­ze gestellt – dass die zur Lee­rung gebracht wer­den, orga­ni­siert das Bau­un­ter­neh­men vor Ort.

Par­al­lel läuft die Sanie­rung der Eisen­stra­ße. Dort sind die unter­ir­di­schen Arbei­ten been­det. Ab dem 4. Sep­tem­ber 2023 wird in meh­re­ren Bau­ab­schnit­ten die Fahr­bahn­decke neu­ge­stal­tet. Des­halb gibt es dann eine Umlei­tung aus der Sude­ten­stra­ße über die Hei­de­stra­ße. Anschlie­ßend nimmt die Gemein­de dann die Sand­stra­ße bis zur Hei­de­stra­ße in Angriff.