Vom 17. bis zum 20. August 2023 ver­sam­mel­ten sich die Jugend­grup­pen der Feu­er­weh­ren des Land­krei­ses Bam­berg zu einem unver­gess­li­chen Zelt­la­ger auf dem Zelt­platz in Gei­sel­wind. Mit ins­ge­samt 11 Feu­er­weh­ren und beein­drucken­den 110 Teil­neh­mern bot das Lager vier Tage lang Aben­teu­er, Spaß und Gemeinschaft.

Bereits am Don­ners­tag, dem 17.08., kamen die begei­ster­ten Zelt­la­ger­teil­neh­mer ab 15:00 Uhr an und wur­den um 18:30 Uhr herz­lich begrüßt. Das abend­li­che Zusam­men­sit­zen am Lager­feu­er und das gemein­sa­me Gestal­ten der Zelt­la­ger­fah­ne sorg­ten für einen gelun­ge­nen Start.

Am Frei­tag stan­den neben den Lager­spie­len vor allem der Besuch des Frei­zeit­parks Gei­sel­wind auf dem Pro­gramm. Der Sams­tag wid­me­te sich der Abnah­me der Jugend­flam­me Stu­fe 2, bei der die Teil­neh­mer in ver­schie­de­nen Berei­chen, von Fahr­zeug- und Gerä­te­kun­de bis hin zu Sport & Spiel, ihre Fähig­kei­ten unter Beweis stell­ten. Als beson­de­res High­light des Tages gab es eine span­nen­de Nachtwanderung.

Für Spaß und Action sorg­ten zudem Akti­vi­tä­ten wie Bub­bel-Ball, meh­re­re Zelt­platz­über­fäl­le und das Ver­tei­di­gen der Lager­fah­ne. Die “HaLT-Bar” ver­sorg­te alle Teil­neh­mer stets mit erfri­schen­den alko­hol­frei­en Getränken.

Der Zelt­platz in Gei­sel­wind bot nicht nur genü­gend Platz für alle Zel­te und Akti­vi­tä­ten, son­dern auch für eine Zelt­platz-Dis­co und natür­lich für das tra­di­tio­nel­le Stock­brot am Lager­feu­er. Die exzel­len­te Ver­pfle­gung, von einer ein­fa­chen Brot­zeit bis hin zu lecke­rem Gril­len, sorg­te für gestärk­te und zufrie­de­ne Feuerwehranwärter.

Kreis­brand­rat Ren­ner lob­te die her­vor­ra­gen­de Orga­ni­sa­ti­on des Zelt­la­gers und beton­te die Bedeu­tung sol­cher Ver­an­stal­tun­gen für die Gemein­schaft und die Zukunft der Feuerwehren.

Abschlie­ßend lässt sich sagen, dass das Zelt­la­ger der Kreis­ju­gend­feu­er­wehr Bam­berg 2023 ein vol­ler Erfolg war und die Erwar­tun­gen aller Betei­lig­ten bei wei­tem übertraf.

Seba­sti­an Pflaum, Kreisbrandmeister

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Home­page des Kreis­feu­er­wehr­ver­ban­des und der Kreis­brand­in­spek­ti­on Bam­berg unter https://​www​.kfv​-ba​.de