Sozi­al­fonds für Not­hil­fe angekündigt

„Lin­ke Poli­tik ist kein Selbst­zweck, son­dern es geht es uns immer dar­um, Men­schen zu hel­fen und zu unter­stüt­zen, beson­ders die­je­ni­gen, die Hil­fe beson­ders nötig haben. Des­halb spen­de ich, wenn ich in den Land­tag kom­me, jeden Monat 1.000, – €, um Men­schen damit kon­kret in Not­la­gen zu hel­fen“, erklärt Lukas Eitel, Land­tags­kan­di­dat der LIN­KEN im Stimm­kreis Erlan­gen-Stadt und Listen­platz 2.

Adel­heid Rupp, Spit­zen­kan­di­da­tin der LIN­KEN ergänzt: „Nir­gends bekom­men die Abge­ord­ne­ten so hohe Diä­ten wie in Bay­ern. Davon wol­len wir den Men­schen, die in größ­ter Not sind, etwas zurück­ge­ben. Inner­halb der Legis­la­tur­pe­ri­ode kom­men mit unse­rem Sozi­al­fonds bei Ein­zug der LIN­KEN in Frak­ti­ons­stär­ke mit zehn Abge­ord­ne­ten ins­ge­samt 600.000 Euro zusammen.“

Eitel ergänzt: „Wenn ich Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter wer­de, spen­de ich ins­ge­samt 60.000, – € für sozia­le Not­hil­fe, weil ich nicht will, dass Men­schen der Strom abge­dreht wird oder sie gleich ganz ihre Woh­nung verlieren.“

Rupp wei­ter: „Mit die­sem Sozi­al­fond zei­gen wir, dass wir auch im Land­tag wei­ter­hin an der Sei­te der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger stehen.“