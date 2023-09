BISCH­BERG, LKR. BAM­BERG. Betrü­ger täusch­ten eine 70-jäh­ri­ge Frau, die am Don­ners­tag auf­grund eines angeb­li­chen Ver­kehrs­un­fal­les im Bam­berg Gold­bar­ren und Bar­geld an einen Unbe­kann­ten über­gab. Die Kri­po Bam­berg ermit­telt und bit­tet um Mithilfe.

Am Don­ners­tag­mit­tag erhielt die 70-Jäh­ri­ge einen Anruf ihrer angeb­li­chen Toch­ter, wel­che mit wei­ner­li­cher Stim­me vor­gab, einen Ver­kehrs­un­fall gehabt zu haben. Von einem vor­ge­täusch­ten Poli­zei­be­am­ten erhielt die geschock­te Dame dann schließ­lich die Auf­for­de­rung, eine Kau­ti­on zu stel­len, um die bevor­ste­hen­de Haft der Toch­ter abzu­wen­den. Dabei übten die Betrü­ger mit per­fi­den Tak­ti­ken der­art Druck auf die besorg­te Frau aus, dass sich die­se zur Über­ga­be von Bar­geld und Gold­bar­ren im Wert eines mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Betra­ges an ihrer Haus­tü­re an einen Mann über­re­den ließ.

Eine nähe­re Beschrei­bung des männ­li­chen Abho­lers liegt nicht vor. Zur Durch­füh­rung der Ermitt­lun­gen ist die Kri­po Bam­berg auf Zeu­gen­hin­wei­se ange­wie­sen. Wer Fest­stel­lun­gen in dem Fall gemacht hat, wird gebe­ten, sich unter der 0951/9129–403 zu melden.