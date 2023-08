Das neue Pro­gramm­heft ist ab Sep­tem­ber erhältlich

Ein beson­de­rer Schwer­punkt des neu­en Seme­ster­pro­gramms liegt auf dem Bereich Nach­hal­tig­keit und Öko­lo­gie. Die The­men der Vor­trä­ge in meh­re­ren Orten des Land­krei­ses sind umfas­send und rei­chen vom kli­ma­freund­li­chen Hei­zen über Mög­lich­kei­ten zum Ener­gie­spa­ren bis zu Bau­ern­re­geln in Zei­ten des Kli­ma­wan­dels. Das belieb­te „Stu­di­um regio­na­le“ bie­tet neben zahl­rei­chen hei­mat­kund­li­chen Exkur­sio­nen auch wie­der Ernäh­rungs­kur­se und inter­es­san­te Vor­trä­ge zur Geschich­te und Natur unse­rer Regi­on an. Aus den sechs ange­bo­te­nen Pro­gramm­be­rei­chen sticht zudem die prä­ven­ti­ve Gesund­heits­bil­dung her­vor. Flä­chen­deckend kön­nen hier Kur­se vom Auto­ge­nen Trai­ning über Hula-Hoop und Pila­tes bis hin zu Zum­ba belegt wer­den. Allei­ne Wir­bel­säu­len­gym­na­stik wird in 14 und Yoga­kur­se wer­den sogar in 23 Orten des Land­krei­ses ange­bo­ten. Vie­le Kur­se sind auch von den Kran­ken­kas­sen för­der­bar. Die­se sind beson­ders gekennzeichnet.

„Die Volks­hoch­schu­len im Land­kreis Bay­reuth“, so hebt der Vor­sit­zen­de Land­rat Flo­ri­an Wie­demann her­vor, „gehö­ren seit Jahr­zehn­ten mit zu den ersten Adres­sen für Wei­ter­bil­dung. Die Ver­an­stal­tun­gen ste­hen allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern offen. Beson­de­re Ziel­grup­pen­an­ge­bo­te sind die „Jun­ge vhs“, „Aktiv im Alter“ und jetzt auch Online­kur­se, bei­spiels­wei­se im Sprachbereich.“

In einer Auf­la­ge von 12.000 Stück liegt das neue Pro­gramm­heft kosten­los in den Rat­häu­sern der Land­kreis­ge­mein­den, im Land­rats­amt, bei Ban­ken, in Geschäf­ten, Arzt­pra­xen und Apo­the­ken im Land­kreis und in der Stadt Bay­reuth aus oder wird direkt an die Haus­hal­te ver­teilt. Unter www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​vhs kann das Pro­gramm auch im Inter­net abge­ru­fen wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen ertei­len die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Außen­stel­len für ihren Pro­gramm­be­reich oder die Geschäfts­stel­le der Volks­hoch­schu­len im Land­rats­amt unter Tel. 0921 728351.