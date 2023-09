„Sin­gen kennt kein Alter“ – unter die­sem Mot­to lädt der Sän­ger­kreis Erlan­gen-Forch­heim alle Senio­ren, die sich noch fit füh­len und Spaß am Sin­gen haben, zu einer Chor­pro­be ein, egal, ob sie bereits in einem Chor gesun­gen haben oder auch nicht. Je nach Anmel­dung oder Erfah­rung kann ein‑, zwei- oder gar vier­stim­mig gesun­gen wer­den. Unter der Lei­tung von Krei­schor­lei­ter Chri­stof Mei­er fin­det das erste Tref­fen am Mon­tag, 18. Sep­tem­ber, um 10 Uhr im Pfarr­saal Ver­klä­rung Chri­sti in Forch­heim, Jean- Paul-Stra­ße 4, statt. Die Pro­be dau­ert cir­ca 90 Minu­ten. Die zwei­te Pro­be fin­det am Mon­tag, 16. Okto­ber, statt.

Es wird um Anmel­dung bei Chri­stof Mei­er per E‑Mail an ac_​meier@​gmx.​de gebe­ten, wie der Sän­ger­kreis Erlan­gen-Forch­heim mitteilte.