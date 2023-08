Am 7. Spiel­tag der Regio­nal­li­ga Bay­ern ver­liert der FC Ein­tracht Bam­berg im strö­men­den Regen das Fran­ken­der­by gegen den 1. FC Schwein­furt mit 1:2 (0:0). Nach­dem die Dom­rei­ter bereits am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de knapp mit 1:2 in Fürth vom Platz gin­gen, muss­te das Team von Trai­ner Jan Gern­lein erneut eine knap­pe Nie­der­la­ge, nach einem auf­op­fe­rungs­vol­len Kampf hin­neh­men. Damit steht der FCE mit wei­ter­hin sechs Punk­ten auf dem 13. Tabel­len­platz. Zur Füh­rung für die Heim­mann­schaft traf Luca Trs­lic (58.), nach­dem eine zuvor geschla­ge­ne Schwein­fur­ter Ecke nicht ent­schei­dend geklärt wer­den konn­te. Unmit­tel­bar danach nutz­te Severo Sturm eine Unstim­mig­keit in der Hin­ter­mann­schaft der Bam­ber­ger gna­den­los zum 0:2 (60.) aus. Nur weni­ge Minu­ten nach dem Dop­pel­schlag der Schwein­fur­ter muss­te das Spiel auf­grund des Abbren­nens von Pyro­tech­nik auf Sei­ten der Schwein­fur­ter Fans für zehn Minu­ten unter­bro­chen wer­den. Der FCE zeig­te sich nach Wie­der­an­pfiff kämp­fe­risch und belohn­te sich mit dem Anschluss­tref­fer zum 1:2 (78.), nach­dem Phil­ipp Hack stark nach innen zog und den Ball im Tor unter­brach­te. In einer üppi­gen und umkämpf­ten Nach­spiel­zeit rann­ten die Dom­rei­ter noch­mal an, konn­ten den Aus­gleich jedoch nicht mehr erzielen.

Jan Gern­lein: „Unfass­bar Gutes Spiel gemacht“

„Ich sehe das Spiel sehr, sehr gut, weil mei­ne Mann­schaft ein unfass­bar gutes Spiel gemacht hat. Sie haben zwei Mal nicht gut ver­tei­digt, das kann einer Mann­schaft, die neu in der Liga ist auch mal pas­sie­ren. Die Jungs haben alles raus­ge­hau­en, kon­trol­lie­ren eigent­lich 90 Minu­ten das Spiel, außer die zwei Situa­tio­nen, waren sehr mutig und haben den Geg­ner gut bewegt. Wenn wir uns die­sen Mut bewah­ren, kommt auch wie­der etwas zähl­ba­res dabei raus“, so der FCE-Coach Jan Gern­lein über die Partie.

Gekämpft aber nicht belohnt

Jan Gern­lein nahm im Ver­gleich zur Par­tie am Sams­tag vier Ver­än­de­run­gen in der Start­elf vor. Im Tor durf­te Fabi­an Deller­mann ran, Seba­sti­an Val­dez ersetz­te den rot-gesperr­ten Hart­wig, außer­dem rück­ten Phil­ipp Hack und David Lang in die erste Elf. Spie­le­risch kam der FC Ein­tracht Bam­berg immer wie­der zu guten Tor­chan­cen, konn­te die­se jedoch nicht ver­wer­ten. Die Schnü­del nutz­ten ihre Chan­cen eis­kalt und bestraf­ten somit zwei Feh­ler der Bamberger.