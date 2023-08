Euro­wings ist tra­di­tio­nell mit dem Air­port Nürn­berg ver­bun­den. Jetzt ver­stärkt die belieb­te Air­line ihre Prä­senz in der Metro­pol­re­gi­on deut­lich und eröff­net eine eige­ne Basis mit einem in Nürn­berg sta­tio­nier­ten Flug­zeug. Geschäfts­füh­rer Dr. Micha­el Hupe bezeich­net dies als wei­te­ren Mei­len­stein im Aus­bau des tou­ri­sti­schen Angebots.

„Die Eröff­nung der Basis spricht für das Ver­trau­en, das Euro­wings in die Poten­zia­le unse­res Mark­tes und in die Zusam­men­ar­beit mit dem Air­port setzt. Die Sta­tio­nie­rung trägt auch zur wei­te­ren Diver­si­fi­zie­rung des tou­ri­sti­schen Pro­gramms bei. Mit ande­ren Wor­ten: Die Aus­wahl an Flug­zie­len und Air­lines für Pas­sa­gie­re aus der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg wird noch grö­ßer.“, so Dr. Hupe.

„Aus der Kri­se her­aus haben wir Euro­wings grund­le­gend ver­än­dert und zu Deutsch­lands größ­tem Feri­en­flie­ger ent­wickelt”, sagt Euro­wings CEO Jens Bischof. „Die­se Posi­ti­on wer­den wir jetzt gezielt aus­bau­en und uns am Flug­ha­fen Nürn­berg sehr deut­lich ver­stär­ken. Mit unse­rem Pro­gramm an attrak­ti­ven Direkt­flü­gen sor­gen wir für eine bes­se­re Anbin­dung der Regio­nen in Nord­bay­ern, ins­be­son­de­re an die belieb­te­sten Son­nen­zie­le in Südeuropa.”