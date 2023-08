Auf­grund der Neu­fas­sung der Fahr­zeug­zu­las­sungs­ver­ord­nung mit Ände­rung der Gebüh­ren­ord­nung für Maß­nah­men im Stra­ßen­ver­kehr zum 01.09.2023 müs­sen umfang­rei­che Anpas­sun­gen in der IT-Anwen­dung der Zulas­sungs­stel­le vor­ge­nom­men wer­den. Des­halb hat die Zulas­sungs­stel­le im Land­rats­amt Lich­ten­fels am Don­ners­tag, 31.08.2023 nur bis 13 Uhr geöff­net. Ab Frei­tag, 01.09.2023 ist die Zulas­sungs­stel­le wie­der in gewohn­ter Wei­se erreichbar.