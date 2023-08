Bus­li­ni­en 206 und 216 Orts­durch­fahrt Heroldsbach

Die bestehen­de Bus­um­lei­tung in Herolds­bach wird noch bis vor­aus­sicht­lich Dezem­ber 2023 wei­ter­hin bestehen. Von den Bus­li­ni­en 206 und 216 kann die Hal­te­stel­le „Herolds­bach Bahn­hof“ nicht bedient wer­den. Es bestehen in der Schloß­stra­ße auf Höhe Netto-Markt/“Spritzenhaus“ beid­sei­tig Ersatz­hal­te­stel­len. Für Fahr­ten über Thurn wird eine wei­te­re Ersatz­hal­te­stel­le in der Unte­ren Haupt­stra­ße nahe Ein­mün­dung Schloß­stra­ße bedient. Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten auch die Hin­wei­se an den Hal­te­stel­len zu beachten.